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人行操作MLF護航經濟 罕見年後放錢可能再降準降息

記者黃雅慧／綜合報導
中國人行15日開展人民幣3000億元人行中期借貸便利（MLF）操作。（中新社）
中國人行15日開展人民幣3000億元人行中期借貸便利（MLF）操作。（中新社）

中國人民銀行春節後第一碗「麻辣粉」（MLF）上桌釋放資金，人行罕見開展3000億（人民幣，下同，約473.2億美元）中期借貸便利（MLF）操作和100億元逆回購操作，扣掉到期的逆回購合計單日淨投放2900億元。

路透分析，中國1月政策利率剛剛「變相降息」且金融市場已有積極反應，人行暫時進入觀察期亦屬順理成章；不過預期經濟偏弱仍未有效扭轉，還需寬鬆貨幣保駕護航，未來進一步降準和降息空間猶存。

受到人行釋放資金利多影響，此前大跌兩天的A股15日逆勢翻紅，上證指數上漲0.5%，收在3446點。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，感覺人行想觀察一下，但還是給出積極的姿態，可能跟A股有關係吧，想安撫一下市場脆弱的心情。

MLF和逆回購利率分別持平在2.85％和2.1％。不過，MLF操作規模較本月18日到期量2000億元高出千億元，人行連續超額續做MLF，代表銀行體系從人行獲取中期基礎貨幣的邊際資金成本的一年期MLF已降低，該利率在1月剛剛經歷了2020年4月以來的首次下調。

澎湃新聞報導，一位金融業人員表示，本月MLF操作在意料之中，14日開始人行就將逆回購縮減至100億元，雖然資金利率小幅上行，但供給還是平穩的。

而人行在最新發布的《2021年第四季貨幣政策執行報告》中以專欄形式再度強調，「從市場角度來說，觀察流動性鬆緊程度最直觀、最準確、最及時的指標是市場利率，判斷貨幣政策姿態也應重點關注公開市場操作利率、MLF利率等政策利率，以及市場利率在一段時間內的總體運行情況，而不宜過度關注流動性數量以及公開市場操作規模等數量指標。」

澎湃新聞報導，中金公司預估，資金利率將會圍繞中樞合理運行，「報告再次設置專欄《銀行體系流動性影響因素與央行流動性管理》，闡述市場利率的運行邏輯和運行目標。『引導市場利率圍繞政策利率波動』目標下，預計資金利率中樞性和時點性向上空間均較有限」。

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