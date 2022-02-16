官方「提醒告誡」打壓動作明確 中國鐵礦石暴跌

中國官方召集鐵礦石貿易商召開「提醒告誡會議」，鐵礦石期貨價格應聲大跌。（路透）

中國國家發改委價格司將會同市場監管總局、證監會期貨部於17日召開「提醒告誡專題會議」，參加企業均為國內鐵礦石貿易商，打壓鐵礦石價格的動作相當明確，15日鐵礦石期貨一度跌停10%至每噸699元人民幣（約110.3美元），創1月19日以來近一個月低點。

界面新聞報導，包括鐵礦石貿易領域重要參與者如五礦集團、中信金屬、中航國際礦產資源、廈門建發、冀東發展、廈門國貿、物產中大、浙商中拓、廈門象嶼等相關企業均將參與本次提醒告誡專題會議。不過發改委價格司與青島發改委均表示「無可奉告、不便透露」。

市場受上述訊息影響，大連商品交易所鐵礦石期貨主力合約一度跌10%。此外，新加坡 鐵礦指數 期貨03合約也大跌逾10%。

國信期貨分析認為，鐵礦石炒作被發改委強力打壓下熄火。發改委價格司聯合市場監管總局價監競爭局對鐵礦石上下游相關企業約談警戒，效果立竿見影。本次鐵礦石上漲主要因炒作旺季預期，炒作到高位有兌現預期，因此進行調控，預計接下來調控不會放鬆，鐵礦石仍有下跌空間。

中信建投期貨則認為鐵礦石大跌原因有兩個，一是發改委打壓市場操作行為，帶來的監管風險；二是缺乏實際需求支撐但估值偏高。本輪鐵礦石價格持續上漲過程中，下游需求並沒有明顯好轉。整體來看鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低於往年，現階段供需基本面偏差，近期鐵礦石價格面臨非常大的回落壓力。

近期中國官方頻頻對鐵礦石價格喊話。1月28日，發改委稱將採取有力措施加強鐵礦石價格管控；2月9日，發改委發布消息指出，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散布漲價訊息，不得哄抬價格；11日，發改委進一步稱，將與國家市場監管總局開展鐵礦石市場聯合監管調研。這是近一段時間以來，國家發展改革委三次對鐵礦石市場予以關注的發聲。