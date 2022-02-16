台去年專利申請數 台積電1950件6連霸

台灣2021年專利申請成績單出爐，全年受理專利申請7萬2613件，年增1%。三種專利中，只有發明專利維持5%正成長，新型專利、設計專利分別年減10%、4%。專利百大中，台積電 以1950件專利，六度拿下台灣本地人冠軍，年增近八成，更打破公司保持的紀錄；IC設計三哥瑞昱更超車龍頭聯發科，取得第四名佳績，為IC設計業最佳。

經濟部智慧局指出，去年本地人發明專利申請1萬9547件，創下17年以來最高，分析原因為企業、研究機構申請量增加。但新型專利、設計專利分別年減12%、10%，主要為中小企業及學校申請量受疫情 影響。

外國人在發明、新型、設計專利則是分別成長7%、13%及2%。其中，日本 持續位居外國人專利申請之首，三種專利共申請1萬3324件，其次為美國及中國，排序第四的南韓則是年增27%，為外國前五大增速最多。

以專利類型來看，發明及設計專利申請均以日本居首，分別申請件數為1萬2221件及1042件；新型專利則為中國782件數最多。

2021年專利百大方面，台灣本地部分，台積電專利申請量自2016年起排名第一，2021年大增近八成，申請1950件。第二名由友達471件拿下，其他如瑞昱、南亞科申請量則是20年以來最高，各為第四、第六名；台達電則是六年以來首度回歸專利申請前十強。

境外前十大中，高通年增17%，申請845件。此外，半導體設備商受益於遠距商機跟高階運算，前十名包辦四席，應用材料、東京威力、迪思科分別排序第二、第五、第十，艾司摩爾（ASML）申請量更創歷年最高，排序首次晉升第八。

另外，台灣的銀行在專利申請也有所斬獲，共有六家進入百大。兆豐銀行以165件拿下台灣金融業冠軍。此外，華南銀行自2020年起連續二年居銀行發明專利申請首位。