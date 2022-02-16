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在岸人民幣 攀近三周高點

記者陳政錄／綜合報導

在俄烏緊張局勢及美國聯準會升息預期下，人民幣兌美元在岸價15日下午盤收6.3475，為近三周來高點，較前一交易日升值121基點，分析人士指出，這是因為客盤結匯偏多，才支撐人民幣盤中持續走強，但短期內升值動力已經趨弱，預計延續區間波動走勢。

對於人民幣逆勢走升，路透引述分析人士表示，由於預計中國第一季出口表現較好，加上與前期相比，人民幣價格已出現一定回調，激發部分出口企業結匯熱情。

但展望後市，中資銀行交易員指出，最近結匯金額較前期有所減少，人民幣突破在當前區間上、下沿的動力均不強，短期內預計仍以區間波動為主，這亦有利於穩定出口企業預期。

一位外資交易員表示，由於俄烏局勢影響，外圍市場趨向避險，但美元指數上行空間可能有限。

除此之外，分析稱，要繼續密切關注美國聯準會3月升息動向及地緣局勢變化，若避險需求導致美元指數更為強勢，不排除人民幣會跟隨調整。

澳洲聯邦銀行（CBA）高級貨幣策略師Kim Mundy表示，俄烏緊張局勢，和外界對美國聯準會利率更激進的預期，都會在短期內支持美元走勢。

在岸人民幣兌美元匯率下午盤收6.3475，升值121基點；另據中國外匯交易中心公布，15日人民幣兌美元匯率中間價報6.3605，較前一交易日的6.3664，上調59基點。

聯準會 匯率 指數

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