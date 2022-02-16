我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

紫光展銳換董座 吳勝武取代趙偉國

記者林宸誼／綜合報導

紫光集團旗下重要的手機晶片IC設計公司紫光展銳發生法定代表人變更，由趙偉國變更為吳勝武，同時吳勝武還接替了趙偉國的紫光展銳董事長職務。

觀察者網報導，現年49歲的吳勝武出生於1973年9月，畢業於清華大學與華中科技大學。加入紫光集團之前，曾歷任寧波信息產業局局長、寧波海曙區區長、工信部電子司副司長等職。

吳勝武於2019年9月任職紫光集團全球執行副總裁，隔年6月出任紫光展銳董事。

企查查信息顯示，除紫光展銳外，吳勝武還在紫光集團旗下多家公司擔任高管，包括長江存儲董事、紫光國董事、紫光聯盛董事長、紫光存儲董事長和經理、紫光智能汽車科技公司董事長等職。

今年1月17日，紫光集團破產重整案塵埃落定，重整投資方由智路建廣聯合體帶頭，長城資產、湖北科投等組成聯合體，出資600億元（人民幣，下同，約94.64億美元）承接重整後的紫光集團全部股權。其中，聯合體成員湖北科投現金出資51億元收購長江存儲項目資產並承接與長江存儲相關擔保責任。

法院批准紫光重整計畫後，有日媒援引知情人士的話，為扭轉嚴重負債局面，紫光集團已經終止重慶記憶體項目和成都NAND Flash項目，紫光集團還準備對關鍵子公司、中國第二大移動晶片廠商紫光展銳進行重大人事調整，以提高該公司在5G手機晶片領域的競爭力。

股權結構顯示，紫光集團是紫光展銳第一大股東，持股比率為35.2%；第二到三大股東為國家集成電路產業投資基金（簡稱國家大基金）一期、英特爾中國，分別持股14%、11.87%。

紫光展銳是趙偉國掌權紫光期間創辦，2013年至2014年，趙偉國領導下的紫光集團先後收購展訊通信、銳迪科，後將兩家公司合併成立紫光展銳。

按市場調研機構TRENDFORCE數據預估，年營收超16.8億美元，即有望進入2021年度全球Fabless（純晶片設計公司）前十名榜單，紫光展銳上榜可能性不小。

上一個進入全球前十的中國Fabless，正是華為海思，隨著海思麒麟手機晶片無法生產，華為手機也正淡出市場。

晶片 手機 投資

上一則

超微執行長：晶片荒不會在2022年結束

下一則

英特爾54億美元併購以色列高塔

延伸閱讀

過年父母給女友8000元紅包 寧波男：她爸媽分文沒給我

過年父母給女友8000元紅包 寧波男：她爸媽分文沒給我
開車夫狂嘮叨…湖北女怒下車膠帶將夫封嘴、綁手

開車夫狂嘮叨…湖北女怒下車膠帶將夫封嘴、綁手
湖北同鄉會 2月5日共邀春節網絡聯歡

湖北同鄉會 2月5日共邀春節網絡聯歡
湖北雲夢第一長文木觚 藏秦官嘆息

湖北雲夢第一長文木觚 藏秦官嘆息

熱門新聞

美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45
美國1月通膨年增率飆上7.5%，聯準會（Fed）加速、用力升息的機率升高，嚇得美股三大指數10日齊跌。 路透

高通膨使美股反彈玩完了？周五這項數據見分曉

2022-02-11 07:17

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解