中房企掀資產出售潮 已售及待售資產超過3200億元

中國恒大負債累累，出售五個地產項目股權及非核心資產。(路透)

中國多家房企加入到出售旗下資產來補充現金流的大軍中，年初至今短短兩個月時間，包括恒大、融創、世茂、中南、禹洲、奧園、雅居樂、花樣年等房企，均已成功將部分資產轉讓出去。

樂居財經報導，將時間線拉長，去年下半年至今，房企處份資產超過120起，已售及待售資產超過3200億元（人民幣，下同，約503.21億美元），選擇出售的資產類型除了地產建案外，還有文旅、酒店等較難活化及回收周期長的資產，以及一些燒錢的多元化業務。

上海世茂集團日前公告有四個項目成交，合計回籠現金約95億元，另外還在貨架上擺出了30多個資產項目，總銷售資產近800億元，剔除透過抵押等已經用掉的融資 額度，最多可回款236億元。

世茂集團出售項目中，不乏公司核心資產，例如耗時數年的深坑酒店，上海康萊德和世茂廣場打包標價135億元，另一件地標案是世茂深港國際中心標價151億元，以及包括數個酒店及住宅項目。

業內人士評價，幾筆乾淨俐落的出售，對於世茂信心的提振很有幫助，能夠大幅拉升資本市場、員工、供應商、購房者的信心。

最近一個多月，恒大集團 在全中國的項目頻繁易手。1月10日，恒大退出徐州禦嘉置業、徐州禦泰置業、徐州海亞棲置業，由徐州市國資接盤；1月17日，恒大旗下佛山市順德區盈沁房地產 、昆明恒拓置業，由債權方五礦信託公司接盤。

恒大集團之前出售五個地產項目股權及非核心資產，總代價約92.7億元；向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部分欠款，總金額約251.7億元，但這些資產的出售對於恒大1.96兆元的負債來說杯水車薪。

企業出售資產，除回籠現金抵禦嚴寒外，也面臨著2022年上半年償債高峰期所帶來的壓力。

據克而瑞數據顯示，100家典型房企2022年的境外債權融資到期主要集中在上半年，其中1月的到期規模高達627億元，為近兩年中的最高；此外3月、4月、6月、7月均為境外債權融資的償債小高峰，所以年中之前，開發商出售資產以及項目股權的「隊列」還在不斷加長。

•待價而沽資產多 賣或不賣…兩難

中國很多地產老闆出售資產時內心很糾結，一方面，賣完資產哪怕公司救活了，也是半死不活，所以不敢輕舉妄動；另一方面，他們仍心存僥倖心理，認為政府將會出手相救，即將苦盡甘來。

地產大佬萬通集團董事長馮侖認為，這些資產幻覺和不認錯心理導致大量資產被迫進入市場後，最終命運很慘烈，被銀行作為不良資產拿走，以兩到三折的價格進入拍賣市場。

多家爆雷房企血淋淋的經驗也告訴眾人，過往邏輯已經徹底變了，政府、銀行施救時，會遵循救業主不救專案、救專案不救公司、救公司不救老闆的原則。

由於多家地產公司陷入流動性短缺，目前市場上待價而沽的資產非常多，且民企都自身難保，很難併購別人。即便像萬科這樣手握近2000億現金，都很少出手，更別說其他房企。

地產老闆賣資產只要一猶豫，隨著形勢繼續惡化，打到骨折價賣掉甚至1元也得賣。去年底，藍光將重慶未來城104畝項目、重慶芙蓉公館項目、天津津南小站665畝專案全部打包賣給了金科方，出售價僅為1元，因為裡面包含大量的負債，別人願意接手處理就不錯了。