鴻海斥資1.187億美元 進軍印度投資半導體

鴻海 半導體布局前進印度 ，昨日宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，雙方將成立合資新公司，其中由鴻海斥資1.187億美元、持有新公司四成股權，攜手在印度製造半導體。

根據Vedanta的計畫，該公司將生產28到65奈米製程晶片，因為這最符合印度當地市場的需求，並將在第一階段投資 60億美元到80億美元興建半導體廠。

鴻海此次是透過子公司Big Innovation Holdings與Vedanta簽署合作備忘錄，這是兩家公司首次共同創立的合資項目，呼應印度總理莫迪欲建立印度本土半導體製造生態系的願景。

Vedanta董事長Anil Agarwal將出任合資公司董事長。該合作案最終整個投資計畫，取決中央／州政府補助，以及銀行貸款取得比例。2月15日為印度補貼專案期限。

鴻海近年積極耕耘印度製造，董事長劉揚偉之前表示，印度市場非常龐大，商機有目共睹，當地市場要起來指日可待。整個國際情勢對印度的市場是有利的，所以鴻海在印度布局也加速進行中。

Vedanta成立於1965年，為印度跨國集團之一，旗下有逾200家公司，全球超過10萬名員工。並在全球六大洲、 25個國家均有相關業務，2021年營收170億美元，並在孟買交易所，印度國家交易所上市，市值約200億美元。

Vedanta旗下擁有電信工程公司，具備璃基板及光纖等電子零件製造能力。其玻璃基板事業規模為全球前五大供應商。

此次雙方合資計畫以投資製造半導體為主要目標，將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。合資方目前正與印度幾個州政府進行討論，決定工廠設立的位置。

本次Vedanta與鴻海的合作項目，響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫（PLI），將成為政策公布後電子製造業首家合資企業。

根據印度政府的目標，預定在2025年成為全球電子產品製造重鎮，屆時產值將達4000億美元，其中2025年將在印度製造10億支手機，產值約1900億美元，這包括其中的6億支手機是出口，產值約1100億美元。

Vedanta也是印度多元化的自然資源公司，它是印度最大的採礦和有色金屬公司，在澳洲和尚比亞擁有採礦業務，在三個國家擁有石油和天然氣業務。其主要產品有鋅，鉛，銀，石油和天然氣，鐵礦石，鋼鐵，鋁和電力。它還在印度奧里薩邦和旁遮普邦，開發商業電站。