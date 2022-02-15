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中糧食出庫 擬推質量安全檢驗制度

記者賴錦宏／綜合報導
中國發改委實行糧食銷售出庫質量安全檢驗制度。圖為藏北高原深處的秋收。（新華社）
中國發改委實行糧食銷售出庫質量安全檢驗制度。圖為藏北高原深處的秋收。（新華社）

據中國發改委官網消息，為保護糧食生產者的積極性，維護糧食經營者和消費者的合法權益，加強糧食質量安全監督管理，保障糧食質量安全，修訂形成了《糧食質量安全監管辦法(徵求意見稿)》，其中要求實行糧食銷售出庫質量安全檢驗制度。

香港信報財經網，《意見稿》強調，糧食經營者對糧食質量安全承擔主體責任。從事糧食經營活動，應當嚴格執行法律、法規、政策及有關標準等規定，認真落實反食品浪費、糧食節約行動等有關措施和要求，嚴禁多扣水雜、壓級壓價、以陳頂新、摻雜使假、以次充好等行為。

糧食收購者、糧食儲存企業不得將直接拌有農藥、混有農藥殘渣或者含有國家禁止使用的儲糧藥劑的糧食作為食用用途銷售出庫。定向銷售用作非食用用途的糧食，應當在包裝、銷售憑證中明確標識用途。

同時，糧食經營者儲存糧食應當按照國家糧油倉儲管理辦法和糧油儲藏技術規範等要求，定期進行糧情檢查和儲存品質檢驗，確保糧食儲存安全。糧食儲存過程中應當對溫度、濕度等條件進行合理管控，防止發生糧食霉變、生蟲等影響儲存安全的情形。

此外，《徵求意見稿》要求實行糧食銷售出庫質量安全檢驗制度。糧食銷售出庫前，應當嚴格按照糧食質量安全標準及有關規定進行質量安全檢驗並出具檢驗報告，檢驗結果作為出庫質量依據。未經質量安全檢驗的糧食不得銷售出庫。

銷售糧食的質量安全狀況應當與檢驗報告相一致。檢驗報告應當隨貨同行，有效期為自簽發之日起三個月。有效期屆滿，應當重新檢驗並出具檢驗報告，國家另有規定的，從其規定。

還要建立糧食質量安全追溯制度。庫存糧食應當建立從收購入庫到銷售出庫環節的質量安全追溯制度。「好糧油」等優質糧油產品應當建立實施全程質量安全追溯制度。

香港

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