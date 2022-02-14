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中國畢業生首破千萬 官方提創業帶動就業

財經新聞組／綜合報導

2022年中國大專院校畢業生預計將達1076萬人，是首次突破千萬大關，但也帶來嚴峻的就業問題。中國官方日前發布文件表示，要做好創業帶動就業工作，為大學畢業生提供200萬個優質職缺。

中新網報導，中國國家發展和改革委員會等八部門聯合印發「關於深入實施創業帶動就業示範行動力促高校畢業生創業就業的通知」。內容提到，要發揮示範基地帶動作用，盡力在2022年為大學畢業生提供200萬個優質就業機會，為全國做好創業帶動就業工作做示範。

這份通知要求，這項示範行動「要緊緊圍繞促進高校畢業生創業就業展開」，幫助畢業生解決創業面臨的突出問題，降低創新創業門檻，供給優質創新創業資源，創造更多優質就業機會，緩解結構性就業矛盾。

通知特別提及要為女性畢業生，以及零就業家庭、享受城市居民最低生活保障家庭等群體找工作創造機會。

對招用畢業應屆大學畢業生、簽訂一年以上勞動合約並為其繳納社會保險費的小微企業，給予最長不超過一年的社會保險補貼。

報導說，上述八部門還訂立了「扶持高校畢業生創業就業普惠政策清單」，包括實施彈性學制、放寬學生修業年限、允許調整學業進程、保留學籍休學創新創業等。

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