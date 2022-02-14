通膨暴衝、俄烏緊張 台股備戰推演3劇本

美國通膨暴衝，加上俄烏地緣政治緊張情勢升溫，連帶影響台股交投情緒。（本報資料照片）

美國通膨暴衝，加上俄烏地緣政治緊張情勢升溫，衝擊美股四大指數 11日大跌，連帶影響台股 交投情緒，多家法人機構趁前兩日休假時召開內部緊急會議，推演三套劇本因應全球資本市場可能的變化，其中最好的情況是預期指數將上探1萬8500點、最壞則是回測下檔半年線1萬7467點。

美國政府預警俄羅斯 可能入侵烏克蘭，導致11日西德州、布蘭特原油創下93.1、94.44美元的新高，且因為俄、烏是鈀、氖等半導體關鍵材料的重要產地，費城半導體指數因此大跌4.83%，跌勢超過道瓊、史普、那斯達克等，台積電ADR也下跌2.97%，使台股短線氛圍豬羊變色，回測月線1萬8178點的壓力大增。

為因應突發變局，多家法人機構前兩日加班備戰、針對俄烏情勢召開內部會議，研擬台股可能面臨的衝擊與因應策略，方向上，大多朝三套劇本推演。

首先，是美國與北約全盤接受俄羅斯的安全保障條約、俄軍撤離俄烏邊境。對國際市場的影響，將是全球股市由科技股領漲、美債先升後降、黃金與原油等原物料價格拉回，美國通膨壓力稍見舒緩；台股則是快速漲升、並由半導體股擔綱主流領漲、指數挑戰並將再創歷史新高。但預期此情況發生機率較低。

其次，最有可能發生的情況，是俄、美、北約取得部分協議，使得一觸即發的衝突事件轉趨緩和，各方維持恐怖平衡；對國際市場的影響將是國際股市、匯市震盪，原物料價格高檔震盪、通膨壓力持續；台股則是短期回測季線1萬7927點後回升，並因油價高檔，有利上游塑化股表現。

最後，則是俄羅斯入侵烏克蘭，美國與北約捲入戰事，同時，美國與德國切斷北溪二號天然氣管線，對俄羅斯進行金融制裁、俄羅斯則可能切斷晶片關鍵材料供應反制。各國股市恐將大跌、美公債先跌後升、原物料價格大漲、美國通膨機率升高；台股則將回測半年線 1萬7467點，電子股重挫，塑化股反彈。但估此發生機率也較低。