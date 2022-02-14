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中國今年黃金需求 呈積極增長態勢

財經新聞組／綜合報導

世界黃金協會11日披露，中國黃金消費在春節期間迎來「開門紅」。相對穩定的本地金價、傳統的春節購金旺季、層出不窮的商家推銷手段點燃消費者對金飾產品的購買興趣。2022年中國黃金需求有望呈積極增長態勢。

中新社報導，世界黃金協會表示，春節假期前中國上游實物黃金需求強勁。本地製造商和零售商在春節假期前的積極補貨使得中國的上游黃金需求在2021年12月到2022年1月期間保持強勁。

世界黃金協會透露，2021年中國進口黃金818噸，較2020年高出36%，接近2019年水平。儘管中國疫情防控邊境管制相較2020年邊際放鬆，但2021年中國黃金消費的強勢復甦才是推動黃金進口量如此大幅增長的更關鍵因素。

此外，春節期間中國黃金消費保持強勁。相對較低的金價也增加了金飾產品對消費者的吸引力，以「虎」為主題的黃金產品廣受消費者歡迎。

世界黃金協會分析，由於疫情的零星擴散，許多消費者選擇取消出行和旅遊計畫，就地過年。消費者騰出的旅遊預算也可能是假日黃金消費強勢的另一關鍵驅動因素。

世界黃金協會稱，儘管經濟增長或將放緩，但仍對2022年中國的黃金需求前景持樂觀態度。

疫情 金價 邊境

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