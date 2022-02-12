特斯拉打造中國風 北京籌建設計中心

特斯拉 加大在中國市場布局，除了上海超級工廠，更將在北京 設立中國設計中心，打造「中國風」特斯拉。據北京市政府發布「2022年市政府工作報告重點任務清單」顯示，今年將推動小米汽車製造工廠、特斯拉設計中心等項目開工建設。意味著特斯拉在中國第二座設計中心確定落地。值得注意的是，美中車企特斯拉與小米將在中國掀起一場搶人才大戰。

目前特斯拉研發中心位於上海臨港，已於去年年底投入使用。特斯拉北京設計中心將成為特斯拉繼上海研發中心之後的又一項投資。未來，特斯拉的研發設計將呈南北布局。

特斯拉在中國主打銷售車型僅有四款，分別是Model S、Model X、Model 3以及Model Y，為了深入中國市場，特斯拉方面曾表示，將在中國本土原創設計、研發和生產帶有中國文化元素的新車型和能源產品，且出口到全球。未來如果推出中國本土設計研發製造的電動車 ，有望豐富其產品線，並進一步降低電動車的生產成本。

而去年特斯拉已經在官方微信發出「英雄帖」，招募包括首席設計師在內的近百個研發設計崗位。據第一財經報導，特斯拉的職位競爭相當激烈。「薪資待遇只是一方面因素，很多求職者更為看重的是特斯拉的品牌效應。」獵頭公司翰德（Hudson）一位負責人說。

不過特斯拉在最新舉行的財報發布會上明確指出，今年將不會發布任何新車型。這也意味著，「中國風」特斯拉要出現在世人面前且真正推向市場，至少還需要等待一至兩年。