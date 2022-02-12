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中國面臨三大挑戰 要有經濟下行準備

記者黃雅慧／綜合報導

全球市場機構對於中國今年經濟增長並不看好，中央經濟工作會議也定調將面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」等三重壓力。這對陸研究機構「安邦智庫（ANBOUND）的研究人員而言，意味著今年整體經濟增長形勢並不樂觀，中國可能要對經濟增長持續下行有所準備。

中國科學院預測今年經濟成長率為5.5%，中國社科院預測增速為5.3%，而世界銀行預測增速降至5.1%，美高盛（Goldman Sachs）更評估「保5」有困難，下修預測至4.3%。

安邦智庫指出，去年第4季受到疫情、部分房企債務違約導致房產市場急遽收縮給經濟帶來衝擊，儘管出口表現出色，但疫情下的消費沒有恢復元氣，上述原因導致去年底經濟增速下滑，估計這種趨勢在今年第1季將會持續。

就消費而言，安邦智庫表示疫情防控對消費依舊是挑戰，儘管有北京冬奧，但相對嚴格的防控措施難以帶來「奧運效應」，反為經濟活動帶來限制；與此同時，中國房市在預期改變下，依然保持慣性向下趨勢，房市放緩依舊帶來壓力。

此外，就通膨和貨幣供應數據來看，安邦智庫指出中國經濟的確面臨需求和供給兩個方面的原因。包括供應端長期結構性問題未解，全球供應鏈扭曲等等。如果經濟增長持續向下，恐將帶來各風險因素集中爆發，使得經濟「脫軌」。

疫情 北京冬奧 高盛

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