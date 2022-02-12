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野村：中國兩會後降息降準 最快3月出手

記者林宸誼／綜合報導
野村報告，中國經濟增長面臨的逆風依然強勁。（新華社）
野村報告，中國經濟增長面臨的逆風依然強勁。（新華社）

野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺等人發表報告，相信經濟狀況幾乎已達到中國政府痛點，預計3月兩會後，會再度降息及降低存款準備金率。

香港明報報導，野村預期，再度降息及降低存款準備金率，幅度分別為10個基點及50個基點，並認為會透過大幅加大購匯以增加流動性，及限制人民幣升值幅度。

對於中國社會融資增速加快，野村認為不代表國內生產毛額（GDP）增速很快會反彈，中國經濟增長仍面臨強勁逆風，包括存在疫情反彈、房地產行業情況惡化、北京冬奧及出口增速可能走軟等因素。

自2021年年底下調貸款市場報價利率（LPR）、存款準備金率後，中國人行於1月17日繼續下調中期借貸便利（MLF）和7天期逆回購利率各10個基點至2.85%、2.10%，再度釋出寬鬆訊號以穩增長。

界面新聞報導，除了降息外，市場預計，中國人行在上半年將再次下調存款準備金率一到二次。中國人行1月18日暗示，貸款市場報價利率（LPR）和存款準備金率均可能進一步下調，但人行強調，LPR調降幅度取決於商業銀行報價，降準空間則有限。

中國人行副行長劉國強指出，當前金融機構平均存款準備金率是8.4%，這個水準已經不高了，無論是與其他發展中經濟體還是與中國歷史上的存款準備金率相比，應該說存款準備金率的水準都不高了，進一步調整的空間變小了。但是從另外一個角度看，空間變小了但仍然還有一定的空間，可以根據經濟金融運行情況以及宏觀調控的需要使用。

降息 利率 貸款

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