中國預售屋監管有望鬆綁 緩解房企壓力

中國預售屋監管出現放鬆訊號。(中新社資料照片)

房企流動性危機可能有解，中國預售屋監管出現放鬆訊號。21世紀經濟報導，中國相關部門下發關於城市商品房預售資金監管的相關意見，明確預售資金監管額度由市、縣級住房城鄉建設部門根據項目合同、工程造價等核定，以確保項目竣工所需資金，達到監管額度後的剩餘資金則可以由房企提取使用。受到該訊息激勵，11日中國地產股板塊盤中強勢拉升，中國武夷、泰和集團等都有9%以上的漲幅。

報導指出，該文件與1994年發布的「城市商品房預售管理辦法」中相關規定最大不同之處在於，明確對預售資金的規定進行了全國統一，進而有利於規範預售資金的使用，加強地方相關部門的監管責任。

據了解，最新文件明確預售資金監管額度由市、縣級住房城鄉建設部門根據項目合同、工程造價等核定，以確保項目竣工所需資金，達到監管額度之後的剩餘資金則可以由房企提取使用。

自恒大集團 爆發債務危機，加上房地產 開發項目時有停工，因此去年下旬有多地城市加強對預售屋資金監管。澎湃新聞統計，從去年8月份以來，包括連雲港、三明市、天津、秦皇島、鎮江、衡陽、漳州、蘭州、許昌、上海、重慶、成都、北京 等逾十個城市陸續推出相關規範。而該舉加劇房企現金流的困境。

而上述文件將有望對部分地方政府過度監管預售資金問題進行矯正，對於一些資金面臨困難的房企，能緩解資金流狀況。

彭博報導中金分析師張宇評論，對於預售資金違規挪用等行為的遏制，存在部分地區監管過度問題；在當前銷售走弱、信用承壓的背景下，制度規範化有助於緩解房企資金短缺難題，尤其是民營企業的現金流壓力。

受該訊息激勵，中國地產股與物管股11日雙雙大漲。地產板塊盤中強勢拉升，泰禾集團、南山控股、榮安地產、天保基建、京投發展、中國武夷等多檔漲停停，金科服務、特發服務漲約8%。