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CNBC：經濟學家指中國監管高峰期已過

編譯季晶晶／綜合外電
經濟學家說，中國監管整頓的最糟時期已經過去，北京的重點將轉向支持經濟成長。 美聯社
經濟學家說，中國監管整頓的最糟時期已經過去，北京的重點將轉向支持經濟成長。 美聯社

財經網站CNBC報導，經濟學家認為中國監管整頓的最糟時期已經過去，北京把重點轉向了支持經濟成長。這並不表示監管終結，但預示未來將較少出現大震盪。

中國第4季經濟的年增率放緩到4%。低迷的消費者支出拖累成長，除疫情之外，監管風暴益增企業不確定性。

麥格里銀行（Macquarie）首席中國經濟學家Larry Hu周三晚間發表報告說，中國領導人的新優先事項是捍衛5%的成長，他們列舉2022年經濟任務時已經不提反壟斷、房市政策和碳中和，這意味「反壟斷的高峰期、房市緊縮的高峰期，以及脫碳的高峰期，都過去了。也就是今年監管不會有太大變化，因為關注焦點已經從監管變成成長。換句話說，最糟狀況過去了，而不是回到過去」。

分析師指出，過去幾個月，官方聲明顯示立場有所軟化。

Pinpoint資產管理公司首席經濟學家Zhiwei Zhang周四表示，「如中共中央財辦常務副主任韓文秀去年12月所言，當局將避免推出對經濟成長有負面影響的政策，國家主席習近平也重申數位經濟的重要性。我預期北京今年會專注於經濟穩定」。他預料監管不會逆轉，不過重大變化減少。他的問題是「政府會如何以及何時實施去年宣布的政策，例如房屋稅試點計畫和IPO全面註冊制改革」。

本周一，中國最高經濟規劃機構和另外兩個部會，都將鋼鐵業碳排放觸頂的限期推遲5年，展延到2030年。分析師說，中國會持續嚴控鋼鐵產能和產量，同時鼓勵環保項目，這些努力連同延期在內，將有助支持鋼鐵供應和價格的穩定。

麥格理的Hu強調，監管高峰期過去不代表監管終結。他指出，2018年底出現類似的監管高峰，這成為內地股票拋售的轉折點，儘管地方政府還在繼續採取行動。

他說，「2020-21年的監管風暴帶來許多意想不到的後果，例如，商業信心減弱，房市暴跌，和大宗商品價格飆漲」，北京推動政策的風格很容易讓下面做得過火，「最高領導人必須不時進行微調，決定何時宣布勝利並推動下一場運動。這在過去100年已發生多次，未來仍將繼續」。

北京 風暴 分析師

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