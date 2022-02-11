台積電 元月營收61.2億美元創新高

晶圓雙雄10日公布元月合併營收 同步創新高，台積電 約新台幣1721.7億元（約61.2億美元），月增10.8%；聯電為新台幣204.7億元（約7.2億美元），月增近1%。兩家公司對本季展望均抱持正向看法。

台積電元月營收已連續兩個月改寫新猷，並且首度超過新台幣1700億元（約60.5億美元）整數大關，年增35.8%。台積電10日股價大漲新台幣16元（約0.5美元）、收新台幣649元（約23.1美元），成為台股大盤衝高多頭總司令，外資終止連五賣，轉為買超逾1.1萬張，周四ADR早盤漲0.3%。

依據台積電先前釋出的展望，本季合併營收將挑戰單季新高，單季合併營收目標約166億美元至172億美元，以美元財測換算季增幅度均標7.4%，相關計算基礎是1美元兌新台幣27.6元，並預期本季新台幣營收約將介於4581億元（約163億美元）至4747億元（約168.9億美元）。就元月營收來看，首季營收高標達成率已達36.3%。

在上述基礎上，法人估計，台積電今年首季雖淡季不淡，但在元月受惠於客戶農曆年前提前備貨、庫存加速去化，以及漲價效應創下新高後，估2月至3月營收將回歸相對正常的年成長表現。

法人估計，台積電2、3月營收合計將約介於新台幣2859億至3026億元（約101.7億至107.7億美元），單月營收均標約新台幣1471億元（約52.3億美元），意味著在客戶拉貨歷史高峰後，2月營收面臨月衰退10%至15%，但仍優於去年同期。

聯電元月合併營收年增31.8%，連續二個月突破新台幣200億元（約7.1億美元）大關。聯電預期，本季晶圓出貨量將持平上季，產品均價（ASP）以美元計價將季成長5%，產能利用率維持100%，毛利率估成長至40%。聯電去年產品均價增加14%至16%，預估今年將維持相近幅度。

聯電總經理王石之前表示，將進一步優化28奈米的產品組合和客戶群的多樣化，讓聯電取得更高的市占率。聯電昨天股價跌0.2元、收55.8元，周四ADR早盤跌2.5%。

同時，聯電也上調今年營收成長預估值，聯電指出，雖然居家辦公帶動的數位轉型需求趨緩，但5G、車用、AIoT動能續強，在產能利用率維持高檔、漲價因素推升下，上調晶圓代工產值預估至成長約20%，聯電營收年增幅將與產業相近甚至更高。

聯電強調，在手機驅動晶片 與ISP晶片等強勁需求帶動下，28奈米及22奈米訂單續強，並看好微控制器（MCU）、面板驅動晶片、電源管理晶片訂單持續湧入下，8吋晶圓代工供不應求到年底。