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鋼鐵行情走上坡 台灣中鋼可能跟漲

記者林政鋒／綜合報導

中國用鋼量衝，鋼鐵流通價格走揚，為中國上游大鋼廠近八個月平低盤後，首見開漲盤且漲幅超預期。業內人士估，台灣中鋼3月盤價將跟漲。

法人表示，農曆年後鋼市交投熱絡，中國鋼鐵期貨、現貨市場表現不俗，兩岸民間鋼價流通行情節節走揚，但總缺乏大鋼廠的盤價指標。

中國鞍鋼、本鋼10日開出3月漲盤，堪稱千呼萬喚下鋼價拐點正式粉墨登場，鋼鐵行情進到上坡路，台灣中鋼高度受惠，中長期投資價值浮現。

專家表示，鞍鋼、本鋼去年合併後，年產粗鋼6300萬公噸，為全球第三、中國排名第二的超級鋼廠，其價格策略具高度指標意義。

鞍本鋼10日拍板3月熱冷軋價格，每公噸大漲人民幣300元（約47.3美元），軋硬料漲幅更推升到人民幣400元（約63.1美元）。

中國指標鋼廠寶武鋼、鞍本鋼二大集團，自2021年6月開出漲盤，接下來去年7月到今年2月，長達八個月時間盤勢非平即跌，10日3月新價一口氣大漲人民幣300元，令鋼市精神抖擻，市場氣氛熱絡。

台灣中鋼董事長翁朝棟說，世界鋼鐵協會預測2022年全球鋼鐵需求成長2.2%，尤其在中國限產、降載、供給緊縮下，鋼鐵原物料行情在高檔，鋼價沒理由弱勢，各項指標都正向發展，今年第1季亞洲鋼價已經蹲下，2月價格落底、3月要盤整突破了，喜迎第2季鋼鐵旺季到來，價格將先蹲後跳。

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