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中芯財報 去年獲利躍增1.4倍

記者黃雅慧、陳政錄／綜合報導
中芯國際在2021年營收創新高。（中新社）
中芯國際在2021年營收創新高。（中新社）

中國最大的晶圓代工廠「中芯國際」10日發布業績快報，2021年第4季公司合併報表營業收人民幣102.6億元（約16.2億美元），創單季新高，年增53.8%；累計2021年全年營收同創歷史最高的人民幣356.3億元（約56.2億美元），年增29.7%，淨利人民幣107.3億元（約16.9億美元），年增147.7%。

中芯國際並預估，2022年第1季營收將較上季增長15%至17%，毛利率介於36%至38%之間；2022年資本開支預計為50億美元（約7.8億美元），新增產能預計高於去年的10萬片，8吋晶圓月產能有望提升至72萬片以上，並持續推進現有的工廠擴建以及三個新廠投資案。

中芯國際公告顯示，去年第4季營業利潤人民幣40.92億元（約6.4億美元），年增248.9%。毛利人民幣33.52億元（約5.2億美元），年增134.1%；毛利率32.7%，年增21.5個百分點。

另一方面，去年第4季交付172萬3360片8吋等值晶圓，年增21.7%；第4季產能利用率為99.4%，前年同期為95.5%。此外，該公司去年第4季的研究及開發開支從2021年第3季的1.67億美元增加至1.72億美元。

澎湃新聞報導，中芯國際稱，去年第4季業績大幅成長原因，一方面是銷售收入受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變動共同影響而增加；其次是投資聯營企業和金融資產收益上升。

中芯國際表示，2021年全球晶片短缺的趨勢和對本土、在地製造的旺盛需求給公司帶來難得的發展機遇，實體清單的限制又給公司的發展設置了眾多障礙，公司迎難而上，圍繞「保障生產連續性、滿足客戶需求、緩解產業鏈短缺」這一首要任務，精準攻堅克難，並取得喜人成績。

中芯國際指出，2022年依然是挑戰與機遇並存，產能全線緊缺逐步轉入結構性緊缺。

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