寧德時代股價跌 創近四月來新低

寧德時代大樓外觀。（取材自汽車人傳媒）

中國新能源龍頭股寧德時代，10日一度跌破人民幣500元大關（約78.9美元），收盤跌5.32%，收人民幣518.1元（約81.8美元），距離2021年12月初的歷史高點人民幣692元（約109.3美元）大跌近28%，創近四個月來新低。

投資 者對新能源類股的疑問也越來越大，當前境內滲透率已經超過20%，電動車 雖然還有增加市占的空間，但受到宏觀經濟環境的影響也越來越大，加上全球央行 加息熱潮之下，這次電動車泡沫恐怕要破滅。

第一財經日報報導，對寧德時代以及電動車的未來，市場人士看法也產生一定的分歧，有業內人士認為，海外央行進入加息周期，可能繼續壓制高估值類股，過程可能類似2000年那斯達克科技網路股泡沫破滅；但也有分析師認為，隨著春季行情推進，成長股將迎來一定的反彈，跟價值股產生輪動效應。

資金流向方面，寧德時代近5日陸股通資金呈現持續賣出狀態，1月27日到2月9日的5個交易日，北上資金累計淨賣出人民幣26.62億元（約4.2億美元），外資近期有持續流出的跡象。

南韓市場研究機構SNE研究公司2月7日公布2021全球電力電池裝機容量的排名。寧德時代以32.6%的市占繼續名列第一名；第二名的LG新能源市占為20.3%，不過這些利多並未阻止寧德時代「跌跌不休」，市占數據公布後寧德時代繼續下跌。

關於寧德時代過去兩個多月的殺跌，玄甲金融CEO林佳義認為，表面看是因為1月新能源車交付與上月相比下滑，2排產也會下滑，但實際是估值泡沫太高，即使短期連續殺跌，依舊毫無性價比，依舊是個大泡沫。從終局角度來說，電池及儲能行業的「蛋糕」也並不大。

一位公募基金經理表示，當前電動車情況有點類似2000年那斯達克的互聯網泡沫，雖然電動車的確代表未來產業趨勢，但估值過高也的確存在問題。亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）等都成為長線牛股，但2000年的泡沫破裂行情當中，這些龍頭股也一度大跌超過80%，對此投資者要做好心理準備。

2022年美國最新利率決議聲明，美國聯準會計畫最早於2022年3月加息，並表示提高利率的空間很大。當前的經濟形勢意味著美國聯準會比上次行動得更快，不排除3月後每次會議都有宣布加息的可能。

財通證券策略分析師李美岑表示，全球各國央行相繼加息，海外宏觀環境正在面臨流動性拐點，高估值板塊存在較大壓力，近一個月市場走勢也再次表明，需要重視海外流動性拐點對新興市場的傳導。