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防新冠「物傳人」 杭州要求進口商品專賣店停業受檢

記者林則宏／即時報導
浙江杭州積極備戰即將於9月舉辦的亞運會。蕭山國際機場三期工程為杭州亞運會重要基礎配套項目之一，今年春節就有1,000多名工人留守，繼續完成後續工程。新華社
浙江杭州積極備戰即將於9月舉辦的亞運會。蕭山國際機場三期工程為杭州亞運會重要基礎配套項目之一，今年春節就有1,000多名工人留守，繼續完成後續工程。新華社

2022年杭州亞運會預計9月10日登場，中國《財新網》報導，為保障亞運會，嚴防新冠病毒「物傳人」，杭州對全市進口商品專業賣場進行整頓。凡是有經營進口商品的專業賣場，9日起必須先行停業。在提交相關進口手續證明，經相關部門防疫查驗後，方能恢復經營。

報導稱，根據通知，經營進口商品的商戶，必須提供進口商品的供貨者許可證、入境檢疫證明、新冠病毒核酸檢測報告，以及預防性消毒證明等相關物品安全和防疫檢測資料，待當地政府部門對賣場進口商品防疫工作檢查通過後，方可恢復營業。

知情人士表示，這項措施是為保障2022年杭州亞運會做準備。春節期間，杭州因進口商品「物傳人」引發本土新冠疫情，節後防疫部門就對進口商品全面強化疫情管控。

《財新網》指出，1月26日，杭州突然爆發本土疫情，之後並傳出多起社區聚集性傳播，確診病例數迅速破百。根據1月28日召開的疫情防控記者會通報，杭州這波疫情起源於進口咖啡機的機芯，為「物傳人」再「人傳人」。

第19屆亞運會將於今年9月10日至25日在杭州舉辦，屆時亞洲45個國家和地區以及部分大洋洲國家（地區）將派員參賽，預計參賽運動員約1萬人，技術官員4,900人，媒體記者近6,000人。如此龐大的聚集性活動，對疫情防控將帶來巨大挑戰。

杭州此前對進口商品的疫情防控主要集中在生鮮等冷鏈物品，此次則對電子、電器等在內的所有進口商品，全面強化防控要求。由於進口生鮮物品已嚴格落實防疫檢疫等相關要求，目前進口、銷售等環節一切正常。

一名業者表示，杭州對於進口果蔬、生鮮產品，海關防疫檢疫標準一直很嚴格，條目也細。例如，走香港陸運進深圳的水果，都要到香港中檢公司先查驗一遍才能進深圳。往年香港中檢公司不限流，一天能查400櫃水果，今年限制每天120櫃。

報導稱，不只是杭州，由於近期中國多地都傳出疑似因接觸境外物品而感染的新冠疫情，因此各地均加強非冷鏈進口物品的防控要求，北京、深圳還加強入境郵件的管理。

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