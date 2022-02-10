台積報捷 奪中興訂單 代工7奈米晶片

日經新聞報導，中國大陸第二大電信設備製造商中興通訊正悄悄提升其晶片設計能力，並委由台積電以7奈米代工晶片，同時採用台積電先進封裝技術，後續可望持續延伸至更先進的製程。（本報資料照片）

台積電 接單再傳捷報。日經新聞報導，在美國政府持續打壓華為 之際，中國大陸第二大電信設備製造商中興通訊正悄悄提升其晶片設計能力，並委由台積電以7奈米代工晶片，同時採用台積電先進封裝技術，後續可望持續延伸至更先進的製程。

對於相關報導消息，台積電9日不予評論。法人估計，由於台積電營收規模持續放大，且中興並非其前十大客戶，估計中興訂單占台積電營收比重約3%以內，儘管占比不大，若雙方合作持續並延伸至更先進的製程，仍將成為台積電營運新動能。

中興曾在2018年遭遇美國出口管制，不過在繳交罰金與承諾具體改進措施後，美國商務部在該年度7月解除對中興的禁令。

業界觀察，隨著近年華為列入美國出口管制清單，華為最賺錢的通訊網路／基地台市占陸續被諾基亞、愛利信、中興乃至三星集團分食，總量並未改變但市占發生變化，中興若因成長所需，向台積電下單並不讓人意外，因為台積電目前在先進製程量產能力、規模與品質都領先群雄。

台積電7奈米家族是目前營收占比最大的製程，去年占整體營收比重為31%，該製程應用領域橫跨高階到中階行動產品、消費性應用、人工智慧、網通、5G 基礎架構、繪圖處理器、以及高效能運算，業界估計客戶產品規模已超過200個，累計量產晶片也已超越10億個，並獲2021年IEEE創新獎。後續最先進的5奈米家族製程也持續推進在今年邁入量產第三年，3奈米則預定今年下半年量產。

日經報導，中興採用台積電最先進的7奈米技術，來生產其自行研發的5G基地台微處理器，並且採用台積電的封裝技術。消息來源告訴日經，中興也考慮採用比7奈米更精密的技術。熟悉內情的人士指出，中興這幾年來悄悄地強化自有的晶片能力，儘管產量不多，但已有長足進展。

報導並披露，中興已告知供應商，該公司的目標是今年在大陸境內伺服器出貨量要達到兩位數成長，以擴大市占率，尤其是用於基地台的伺服器，而這項雄心勃勃的目標將直接挑戰業界龍頭華為，後者在取得關鍵零件方面仍面臨障礙。

由於許多國家（主要是西方國家）禁止華為和中興參與5G網絡基礎設施，因此，這兩家公司花更多心思在大陸內需市場。根據中國工業和信息化部的初步數據，大陸在5G部署領先全球，截至2021年已安裝130萬座5G基地台。

市場研究機構LightCounting的首席分析師泰拉爾（Stephane Teral） 表示，華為仍然是大陸最大電信設備製造商，但中興在大陸境內市占率估計已從2020年的30%，攀升至去年的35%。