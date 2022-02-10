漲太凶…中國整頓鐵礦石抬價行為 商品應聲大跌6%

中國國家發展改革委、市場監管總局近日約談鐵礦石資訊企業，並要求不得哄抬價格。圖為港口堆積如山的鐵礦石。（路透）

鐵礦石價格漲太多，中國官方出手整頓，中國國家發改委、中國市場監管總局約談鐵礦石資訊企業，要求不得哄抬價格，此消息傳出後，中國鐵礦石期貨9日收盤大跌6%，收在每噸人民幣781元。此前，鐵礦石期貨在8日衝高到人民幣841元（約132.1美元），創下去年8月以來的半年多高點。

上海證券 報報導，中國國家發改委價格司、中國市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格訊息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格訊息，不得捏造散布漲價訊息，不得哄抬價格。

被點名約談的上海點鋼電子商務公司9日立即發布公告，對於日前發布的Atlas和力拓礦山發貨可能減量的消息，進行道歉，稱並未得到Atlas及力拓公司授權，也未進行核實，屬於發布不實資訊。

值得注意的是，上海點鋼電子商務有限公司的背後大股東是大型鐵礦石貿易企業—瑞鋼聯集團，該集團在鐵礦石進口貿易商中排名靠前，體量較大。此次道歉之後，外界正在觀察官方是否會對鐵礦石進口貿易商有進一步監管措施。

中國鐵礦石價格從年初至今已大漲近20%，中國國家發改委在春節前就發布訊息稱，近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現異常波動。有關方面分析，當前鐵礦石市場供需總體穩定，中國國內庫存處於多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。

鐵礦石短期價格上漲的原因為何？目前鐵礦石仍處於供需兩弱格局。從中國鐵礦石港口庫存數據顯示，截至上周，中國45個港口鐵礦石庫存總量為1.57億噸，較前一周增加416萬噸。總體仍處於歷史較高位。春節前後，港口疏港量下降，導致庫存累積，目前鐵礦石供應充裕。

南華期貨表示，冬奧會期間鋼廠限產仍較為嚴格，部分城市鋼廠開工有所回落，節後鋼廠鐵礦石庫存以消化為主。隨著限產持續影響以及鋼廠現貨利潤 的相對回落，鋼廠復產和補庫節奏偏緩，或將延後至3月。