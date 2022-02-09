人行：數位人民幣標準研制 啟動

中國人民銀行及銀保監會等四部委發布「金融標準化「十四五」發展規畫」，強調要穩妥推進法定數位貨幣標準研制。（新華社）

中國人民銀行及銀保監會等四部委8日發布「金融標準化「十四五」發展規畫」，強調要穩妥推進法定數位貨幣 標準研制，探索建立完善法定數字貨幣基礎架構標準。

值得注意的是，在數位人民幣日益壯大下，也引發中國是否藉此挑戰美元地位，以及隱含戰略用途的討論。彭博先前就引述消息人士稱，美國拜登 政府包括財政部、國務院 、國安會等，正在檢視數位人民幣可能的影響，雖美國官員未證實此事，但美國聯準會主席葉倫說過，要非常審慎的檢視發展數位美元。

財經金融評論家余豐慧認為，從國際上的主權數位貨幣來看，數位人民幣推出和應用最早，且中國經濟世界第二，具有行動支付體系健全等優勢，若能持續加快貨幣體制改革，成為完全自由兌換與進出的貨幣，人民幣就有機會逐步取代美元。

該規畫明訂，要穩妥推進法定數位貨幣標準研制。內容包括，綜合考量安全可信基礎設施、發行系統與存儲系統、登記中心、支付交易通信模組、終端應用等，探索建立完善法定數字貨幣基礎架構標準。

同時，要研究制定法定數位貨幣訊息安全標準，保障流通過程中的可存儲性、不可偽造性、不可重複交易性、不可抵賴性，並確立發行、流通和回籠各環節的標準化流程，提升安全性、先進性，促進完善終端受理環境、規範各相關系統的檢測指標。

人行於2014年成立法定數位貨幣研究小組，並於2017年啟動研發工作、2019年起陸續展開試點測試。直至2022年1月，數位人民幣App上線後，可在深圳、蘇州、雄安新區、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連以及冬奧場景展開試點。

目前已有京東、美團、天貓、滴滴、愛奇藝、順豐、國家電網、中石化等接入，不只能點外賣、叫車，還能繳費、看電影，預計打破支付寶、微信多年來在支付平台領域的壟斷地位。

人行指出，數位人民幣和一般電子支付工具存在差距，前者是國家法定貨幣，可在不依賴銀行帳戶前提下進行轉移、支持離線交易等；人行數位貨幣研究所所長穆長春表示，截至去年11月，數位人民幣累計交易額達人民幣620億元（約97.7億美元），共有1.4億名個人用戶開設電子錢包。