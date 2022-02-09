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中國地方大手筆發債 上月達1101億美元

記者陳政錄／綜合報導

為確保經濟開局穩定，中國地方政府債券在今年1月共計發行人民幣6989億元（約1101.8億美元），居歷史次高，年增率高達93%，顯示地方政府有充足銀彈來拚經濟。

中泰證券研究所表示，今年1月中國地方發債規模僅次2020年疫情爆發時的1月，且不同過往發債主要為再融資債券，資金用於償還舊債，此次八成以上為新增債券，用於重大項目投資

據統計，這些新增專項債券，將用於市政和產業園區基礎設施、保障性安居工程、社會事業，占比分別為41.8%、18.5%和14.7%；其中廣東、山東、北京三地居1月發債前三名，發行規模合計人民幣2912億元（約459億美元）。

「第一財經」報導引述中央財經大學教授溫來成分析，今年1月地方發債大幅增長，這是在當前經濟下滑壓力較大背景下，為了落實北京穩字當頭部署，財政部提前下達了今年地方政府債券，各地加快發債，將資金投向重大項目，以推動經濟平穩增長。

東方金誠首席宏觀分析師王青曾認為，基礎建設投資將是2022年，中國穩定宏觀經濟大盤的一個重要支撐點。他預計，第1季基礎建設投資年增率有望達到7%至8%，拉動全年實現4%至6%左右的增長。

為避免廣發債務形成潛在財務風險，去年底中國財政部長劉昆就曾表示，要全面建立支出進度通報預警制度，所有專項債券項目要實現績效自評全覆蓋。

債券 投資 北京

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