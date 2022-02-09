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中國穩投資 多地重大項目開工 共投入630億美元

記者林汪靜／綜合報導
虎年拚新基建，中國大舉投資1.7兆元。圖為福建馬尾開工場景。（取材自福州日報）
虎年拚新基建，中國大舉投資1.7兆元。圖為福建馬尾開工場景。（取材自福州日報）

虎年正式開工，中國穩投資火力全開，福建、湖南、上海、陝西等多地皆有大批重大項目集中開工，涉及新基建、智慧製造等領域，投資規模達人民幣4000億元（約630.6億美元），分析人士認為，新基建投資大增有望穩住經濟。

上海證券報報導，國務院及相關部委近期密集發聲強調「適度超前開展基礎設施投資」，地方也積極響應，以重大項目為牽引促投資增後勁。多地都稱要全力搶開局、爭主動，確保項目如期開工並迅速形成投資拉動，為實現經濟「開門穩」、「開門紅」提供有力支撐。

紅塔證券研究所首席經濟學家李奇霖認為，隨著春節假期結束，工人開始返回工作，氣溫逐漸回暖，室外施工進度加快，基建投資會逐漸轉為工作量。

同時，政府發力基建的意願較為充足，地方新增專項債快速發行提供資金支持，預計第1季基建投資有望回升穩住經濟。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，考慮到專項債發行到形成基建投資之間通常會有一到兩季的時間差，預計到第2季、最遲下半年基建的投資效益將充分體現。去年基建投資增速僅有0.4%，預計今年增速可能有望反彈至5%到6%左右。

近日多地集中開工一批重大項目，據統計，僅福建、湖南、上海、陝西等地就有人民幣4,000億元投資規模的重大項目密集開建，涉及新基建、智慧製造、新能源新材料等領域。

例如，福建省第1季重大項目以視訊連線集中開工，共涉及項目230個、總投資人民幣2398億元（約378億美元），此次集中開工的項目，聚焦加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。

湖南長沙集中開工項目188個，預估總投資人民幣1502億元（約236.7億美元）。從項目類型來看，很多涉及先進製造業、產業鏈建設等。而陝西西安、寶雞等地也集中開工一批重點項目，投資額度超過人民幣百億元。

投資 證券 國務院

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