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手機玻璃大廠藍思 營運大不如前 去年淨利腰斬

記者陳政錄／綜合報導

中國手機玻璃大廠藍思科技2020年買下台資可成公司的江蘇泰州廠後，營運表現大不如前，藍思科技發布的業績預告顯示，預估2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤，為人民幣20.07億元到23.99億元（約3.1億到3.7億美元），年減59%至51%。

藍思科技在業績預告中，列出七項原因，包括限電、缺料、政府倡導共同富裕以及泰州廠交割、新產品研發等。預告指出，限電對公司訂單的生產交付、經營調度造成了一定影響，湖南各園區、泰州園區、東莞園區因限電導致部分工廠被迫臨時停產；與此同時，由於積極響應「共同富裕」倡議，自去年9月1日起提高基層員工薪資，導致人力成本增加。

至於收購可成泰州廠，原被外界視為打入蘋果機殼供應鏈的重要布局，但藍思科技提到，「配合客戶新立項的研發項目較多，人力成本、研發費用上升，影響了盈利水平」。

陸媒報導引述業內人士指，泰州廠過去占可成約四成營收，但機殼新品開發前提是投入成本高，若技術、成本控制不佳容易產生風險，對於接手的藍思科技來說，是機遇也是挑戰。

在此之前，藍思科技去年公布2021年第3季財報顯示，該年前三季，營收年增30%，但淨利潤為人民幣32.97億元（約5.1億美元），年減3.94%，第3季單季淨利潤更年減34.97%，出現「增收不增利」的尷尬情況。

利潤 營收 供應鏈

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