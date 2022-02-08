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大摩看台積態度翻轉 由「中立」上調至「買進」

記者黃力／綜合報導
先前看淡台積電的外資摩根士丹利證券，態度大翻轉，將台積電投資評等由「中立」上調至「買進」，引起投資圈高度關注。（路透）
先前看淡台積電的外資摩根士丹利證券，態度大翻轉，將台積電投資評等由「中立」上調至「買進」，引起投資圈高度關注。（路透）

先前看淡台積電的外資摩根士丹利證券，7日態度大翻轉，將台積電投資評等由「中立」上調至「買進」，目標價由新台幣648（約23美元）元一舉拉升到780元（約27.7美元），引起投資圈高度關注。

摩根士丹利表示，基於產業面臨半導體周期下行風險，先前謹慎看待台積電，惟現時考量台積電獲利展望、現金殖利率提升等因素，因此重新評估，最新看法不若先前保守，同步調高台積電投資評等與目標價。

摩根士丹利提出五大理由，首先，台積電提升晶圓代工服務附加價值；其次，台積電N3e製程取得突破進展，目前正往二奈米邁進；第三，來自蘋果、英特爾和索尼的外包商機較先前預期的要大；第四，台積電資本支出負擔或將自2024年減輕。

最後，摩根士丹利預期，台積電2024年營收可達1000億美元，使2021~2024年複合成長率來到20%，並預估2024年每股現金股利達新台幣20元（約0.7美元），現金股利殖利率為3%，相較過往更具吸引力。

儘管看法修正轉多，摩根士丹利仍提醒半導體產業周期短期內有供給過剩風險，台積電難獨善其身，情況或將如同2019年首季周期下行時一般，另可留意的是，近來加密貨幣挖礦需求也現波動，需求面有更多不確定情況。基於上述因素，摩根士丹利對台積電今、明兩年成長預測仍較市場共識低。

摩根士丹利去年6月曾降評台積電至「中立」，目標價從新台幣655元砍到580元（約23.3美元到20.6美元），偏空解讀牽動市場議論，也造成台積電股價壓回在新台幣600元（約21.3美元）上下震盪長達半年之久，今年1月初目標價重回新台幣600元關卡至新台幣618元（約21.9美元），法說會後再上調至新台幣648元（約23美元），持續反映財報成績，惟「中立」評等未有改變，然不到一個月的時間，摩根士丹利再度釋出看法，將目標價上調至新台幣780元（約27.7美元），投資評等更修正至「買進」，不若先前保守。

摩根士丹利快速調整台積電評價，目標價不再是12家主要外資券商最低，至此主要外資券商對台積電投資評等皆為「買進」或「優於大盤」，其中花旗目標價新台幣1052元（約37.4美元）最高，大和新台幣700元（約24.9美元）最低。

群益投顧董事長蔡明彥指出，目前內外資券商對台積電看法多半偏多，惟各機構對於產業多空要素有不同的評價方式，因此看好程度有別，部分券商也會趁時認錯重新評價。

台積電新春開紅盤微幅開高後牽動賣壓出籠，挑戰5日線新台幣641元（約22.8美元）未果，終場小跌1元或0.1%收新台幣635元（約22.5美元），成交量則放大至6.4萬張，為近九日最多。

籌碼動向上，外資昨賣超3939張，連三賣共3.1萬張，買超最多的券商為瑞銀證券4815張，賣超最多的券商則是摩根士丹利證券4413張。

台積電 投資 殖利率

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