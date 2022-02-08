中國房市1月銷售冷颼颼 百強房企業績劇減4成

中國房地產市場低溫運行，1月百強房企銷售額年減四成。圖為青海西寧雪景。（中新社）

自恒大債務風暴引發連鎖反應後，外界關注今年中國房市開局狀況，據房地產 數據業者克而瑞研究中心調查顯示，中國百強房企今年1月銷售金額人民幣5256億元（約830.4億美元），年減近四成，顯示中國房地產市場跟最近天氣一樣在低溫運行。

克而瑞研究中心數據顯示，中國前100大的房地產企業今年1月銷售金額人民幣5256億元，較去年同期大減39.6%，原因一是春節假期臨近，不少建商放緩供應節奏，一定程度上導致成交大幅下滑，二是因為整體市場景氣下滑壓力加劇，購房者觀望情緒也愈濃厚。

另一家房產數據業者中國指數研究院統計也顯示，1月中國百強房企銷售金額每家平均人民幣61.8億元（約9.7億美元），年減23.1%，「百強」房地產企業銷售門檻也較去年大降45.6%，僅人民幣11.7億元（約1.8億美元）就可以擠進前100大。

除銷售趨緩外，由於不少企業仍深陷債務、流動性風險，投資 買地情緒也不高，中國指數研究院數據顯示，1月百強房企拿地（購買土地）總金額人民幣837億元（約132.2億美元），年減62.6%。

財聯社報導，業內人士坦言，市場持續低迷，對於償債壓力較大的企業來說，藉由建案出讓、資產出售扭轉局面迫在眉睫；同時，一些較優質房地產企業的收購、併購機會也在增加。

展望未來，克而瑞研究中心認為，春節後市場仍難言樂觀，因為疫情下，春節期間三、四線城市民眾返鄉置產有限，政府維穩的政策傳導也需要時間，加上每年第1季是各大房企的償債高峰，謹慎投資仍是主旋律。

房地產行業整合和調整的力度也在加大。1月在併購發債、貸款等政策支持下，房企併購事件增多，例如，華潤萬象生活收購禹洲物業、中南服務；中海公司以人民幣37億元（約5.8億美元）收購雅居樂、世茂所持廣州利合股權；中海宏洋收購雅居樂義烏、徐州等項目；徐州市國企潘勝地產接手恒大南京項目；粵海置地收購粵海物業等。其中，國企、央企在併購中表現活躍。

另一個現象就是金科等多家房企宣布重金回購自家股票 ，因為此前業者質押自家股票借錢，若股價太低，將出現解質押風險，股票被強制斷頭賣掉，損失慘重。