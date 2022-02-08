我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

中國房市1月銷售冷颼颼 百強房企業績劇減4成

記者陳政錄／綜合報導
中國房地產市場低溫運行，1月百強房企銷售額年減四成。圖為青海西寧雪景。（中新社）
中國房地產市場低溫運行，1月百強房企銷售額年減四成。圖為青海西寧雪景。（中新社）

自恒大債務風暴引發連鎖反應後，外界關注今年中國房市開局狀況，據房地產數據業者克而瑞研究中心調查顯示，中國百強房企今年1月銷售金額人民幣5256億元（約830.4億美元），年減近四成，顯示中國房地產市場跟最近天氣一樣在低溫運行。

克而瑞研究中心數據顯示，中國前100大的房地產企業今年1月銷售金額人民幣5256億元，較去年同期大減39.6%，原因一是春節假期臨近，不少建商放緩供應節奏，一定程度上導致成交大幅下滑，二是因為整體市場景氣下滑壓力加劇，購房者觀望情緒也愈濃厚。

另一家房產數據業者中國指數研究院統計也顯示，1月中國百強房企銷售金額每家平均人民幣61.8億元（約9.7億美元），年減23.1%，「百強」房地產企業銷售門檻也較去年大降45.6%，僅人民幣11.7億元（約1.8億美元）就可以擠進前100大。

除銷售趨緩外，由於不少企業仍深陷債務、流動性風險，投資買地情緒也不高，中國指數研究院數據顯示，1月百強房企拿地（購買土地）總金額人民幣837億元（約132.2億美元），年減62.6%。

財聯社報導，業內人士坦言，市場持續低迷，對於償債壓力較大的企業來說，藉由建案出讓、資產出售扭轉局面迫在眉睫；同時，一些較優質房地產企業的收購、併購機會也在增加。

展望未來，克而瑞研究中心認為，春節後市場仍難言樂觀，因為疫情下，春節期間三、四線城市民眾返鄉置產有限，政府維穩的政策傳導也需要時間，加上每年第1季是各大房企的償債高峰，謹慎投資仍是主旋律。

房地產行業整合和調整的力度也在加大。1月在併購發債、貸款等政策支持下，房企併購事件增多，例如，華潤萬象生活收購禹洲物業、中南服務；中海公司以人民幣37億元（約5.8億美元）收購雅居樂、世茂所持廣州利合股權；中海宏洋收購雅居樂義烏、徐州等項目；徐州市國企潘勝地產接手恒大南京項目；粵海置地收購粵海物業等。其中，國企、央企在併購中表現活躍。

另一個現象就是金科等多家房企宣布重金回購自家股票，因為此前業者質押自家股票借錢，若股價太低，將出現解質押風險，股票被強制斷頭賣掉，損失慘重。

房地產 股票 投資

上一則

Frontier併Spirit 成美航空5哥

下一則

抑制通膨vs保就業 Fed兩難

延伸閱讀

恒大出售元朗土地償債 餘額再回收

恒大出售元朗土地償債 餘額再回收
灣區待售屋數量 去年12月創歷史新低

灣區待售屋數量 去年12月創歷史新低
A股房企去年虧大了 31家業績預告 賠錢比重達6成5

A股房企去年虧大了 31家業績預告 賠錢比重達6成5
還不出錢？恒大在香港土地被債務人接管

還不出錢？恒大在香港土地被債務人接管

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40
美股1日連續第3個交易日上漲，1日的走勢擴大了華爾街為期兩天的反彈，結束了動盪的1月。（美聯社）

美股連漲3天 擺脫動盪1月 投資人眼波從Fed轉到財報

2022-02-01 16:43
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32
日經報導，中國計劃設立一個特殊機構，促成國內業者與英特爾等海外半導體巨擘的合作，以扶植軟體、原料及製造設備的發展重鎮。路透

日經：中國擬與英特爾等半導體巨擘共推晶片製造平台

2022-02-02 20:01

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回