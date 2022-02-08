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中國鼓勵鋼企整併 打造超大集團

記者林宸誼／綜合報導
工信部、國家發改委等三部門，鼓勵打造超大型鋼鐵企業集團。（新華社）
工信部、國家發改委等三部門，鼓勵打造超大型鋼鐵企業集團。（新華社）

中國工信部等三部門7日宣布，鼓勵行業龍頭企業實施兼併重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團，嚴禁新增鋼鐵產能；此外，到2025年，廢鋼回收加工體系基本健全，利用水準顯著提高，鋼鐵工業利用廢鋼資源量達到3億噸以上。

第一財經日報報導，包括工信部、國家發改委、生態環境部發布「關於促進鋼鐵工業高品質發展的指導意見」（簡稱「意見」）提出，推進企業兼併重組，鼓勵行業龍頭企業實施兼併重組，嚴格實施產能置換，嚴禁新增鋼鐵產能。

依託行業優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育一到二家專業化領航企業。

鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼併重組，改變部分地區鋼鐵產業「小散亂」局面，增強企業發展內生動力。

有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼併重組。對完成實質性兼併重組的企業進行冶煉項目建設時給予產能置換政策支援。

央廣網報導，在綠色低碳深入推進方面，構建產業間耦合發展的資源循環利用體系，80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上，確保2030年前碳達峰。

在資源保障大幅改善方面。資源多元化保障能力顯著增強，境內鐵礦山產能、規模、集約化水準大幅提升，廢鋼回收加工體系基本健全，利用水準顯著提高，鋼鐵工業利用廢鋼資源量達到3億噸以上。

在創新能力顯著增強方面，行業研發投入強度力爭達到1.5%，氫冶金、低碳冶金、潔淨鋼冶煉、薄帶鑄軋、無頭軋製等先進工藝技術取得突破進展。

關鍵工序數控化率達到80%左右，生產設備數位化率達到55%，打造30家以上智慧工廠。

在產業結構不斷優化方面，產業集聚化發展水準明顯提升，鋼鐵產業集中度大幅提高。

工藝結構明顯優化，電爐鋼產量占粗鋼總產量比率提升至15%以上。布局結構更趨合理，鋼鐵市場供需基本達到動態平衡。

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