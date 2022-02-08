美中科技戰 從半導體打到太空 美國疑慮

美中科技戰從半導體到外太空 全面進行角力，2022年中國太空計畫將令美國更為擔憂，不論是首座太空站建造完成、火星 任務再進展、中國長征系列新計畫與低軌衛星，都助推中國航太事業快速前進。

據統計，2021年堪稱太空計畫爆炸的一年，全球共發射145次，為史上發射次數最多的一年，其中中國就完成55次的發射，是發射次數最多的國家，遠超過排名第二，發射45次的美國。

主掌中國太空計畫的「中國航天科技集團」去年就完成48次宇航發射。陸航天科技集團今年預計將安排40次以上的航天發射任務，包括載人航天六次重大任務，其中兩次貨運飛船、兩次神舟飛船和實驗艙Ⅰ、實驗艙Ⅱ發射。

今天另一個重頭戲是中國將迎來自己的太空站「天宮」。去年4月，中國太空站「天和核心艙 」發射升空，正式開啟太空站建設，預計今年建成。

這意味載人航天將實現兩大太空站同時在軌執行的局面，預計二者都會運作到2030年後。

此外，火星任務馬不停蹄地進行。目前人類正在火星和火星軌道工作的探測器數量，已經增加到11個，分別來自中國中國、美國、歐洲、俄羅斯、印度和阿聯酋等。

去年，中國「天問一號」攜帶了13種科學儀器，其中七個在火星上空的環繞器上，六個在降落在火星表面的祝融號火星車上，希望對火星的空間、土壤與地表進行解讀。估計2022年會有更多火星的資訊被解讀。

另一方面，中國長征系列一些正在研發中的重點新型號（長征6A／8R／9，新載人火箭）也將於2022年迎來重大進展。

中國也不會錯過低軌衛星的商機，由中國國資委麾下成立的「中國衛星網路集團」（簡稱星網）也加入低軌衛星的賽道，星網的存在有利於策略性整合民企與產學研資源，再現衛星互聯網「舉國體制」模式。

綜合上述，隨著太空計畫增多，同時人類也逐步開展對於太空地表的認識，關於衛星、探測器、人工智能與火箭的需求也在上升。儘管目前中國還是以國家計畫領銜推進，但周邊的商機將逐步蔓延，這個態勢或在2022年更明顯。