中國春節旅遊 人數、消費雙降

中國春節旅遊人數及消費「雙降」。圖為民眾到訪黑龍江哈爾濱「雪博會」。（中新社）

在連續第三年受新冠肺炎疫情 影響下，中國文化和旅遊部（文旅部）6日公布數據顯示，2022年春節假期七天，中國國內旅遊出遊2.51億人次，年減2%，旅遊收入2891.98億元（人民幣，下同，約454.6億美元），年減3.9%，呈現出遊人次及旅遊金額「雙降」的情況。

與疫情前對比，中國文旅部數據顯示，2022年春節期間中國國內旅遊人次恢復至2019年同期的73.9%，收入恢復至2019年同期的56.3%。文旅部強調，2022年全國文化和旅遊系統未發生重特大安全事故，假日市場總體安全平穩有序。

值得注意的是，在北京冬季奧運會舉辦加持下，冰雪旅遊成為今年中國中國春節期間最受歡迎的新選擇，但在疫情防控的層層限制下，北京冬奧 無法帶來大量的遊客，也限制了冰雪旅遊的商機。

攜程「2022年春節旅遊總結報告」顯示，東北與海南「一冷一熱」，是假期最熱門的旅遊目的地，以東北三省為目的地的機票預訂，年增超過五成，與前往海南的多以女性用戶相比，前往東北滑雪 溜冰的用戶，多以男性旅客為主，占比56%。

春節中國境內旅遊概況

「去哪兒網」平台數據顯示，春節期間，滑雪場售票數量較去年翻倍成長；飛豬平台數據顯示，春節冰雪旅遊相關商品訂單量，較去年春節增長超過30%，且訂單中有七成來自南方消費者，前十大客源地依序為北京市、上海市、廣州市、重慶市、成都市、杭州市、深圳市、武漢市、濟南市和大連市。

中國社科院旅遊研究中心特約研究員吳若山認為，相比北方人對冰雪的熟悉，南方人對冰雪更多一重好奇與期待。近年來，隨著南方滑雪場的增加，「潛在」的冰雪消費需求將被逐漸釋放出來，讓冰雪旅遊成為真正的「全民旅遊」。