美封殺衝擊 華為股利縮水 總額約發350億人民幣

華為近年營運受到美中貿易戰影響頗深。（路透）

華為 內部論壇訊息指出，華為公司將進行2021年度的股利發放，預計每股發放1.58元（人民幣，下同，約0.25美元），估計金額約350億元。

不過，相較2021年初，華為內部宣布的2020年度每股1.86元來看，顯示華為受美國封殺衝擊其金額。

華為沒有股票 上市，但華為股票是100%由員工持股，每年總股數只增不減，若按華為2018年總股數至少222億股換算，每股發放1.58元，華為將起碼發放350億元，華為透過工會實施員工持股計畫，華為工會持股99.06%，華為創辦人任正非持股0.94%，截至2020年底，員工持股計畫參與人數約12.1萬人，華為全球員工約19.4萬人，亦即只有六成員工有華為股票。

第一財經報導，華為內部論壇已於今年1月底，公布2021年度的數據，華為公司表示，將持續實施股票分紅（意指配發股利），預計每股1.58元。

華為內部員工表示，在「A國」極限打壓下，有目前的稅前分紅比率已經不錯；同時，也有員工認為低於預期，但可以理解公司面對的經營環境。

在此之前，華為於去年12月31日，預先披露2021年整體營收 狀況，預計全年實現銷售收入約6340億元，較2020年下滑29%，至於正式年度財報，將於今年3月底或4月初發布。