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富士康投資 電池獨角獸SES紐交所上市

記者黃雅慧／綜合報導

電池獨角獸企業「SES」4日以特殊目的收購（SPAC）方式登陸紐交所，為全球第一家上市的混合鋰金屬電池供應商，目前市值為36億美元。SES背後的投資方，有通用、現代、吉利、上汽等國內外車企，還有天齊鋰業、淡馬錫、祥峰中國等。值得注意的是，鴻海旗下的富士康也位列投資方名單之列。

SES成立於2012年，是由麻省理工學院獨立出來的企業，主要營運據點在波士頓，目前在美國和中國兩地經營電池原型生產廠。

目前市面上新能源汽車採用的三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池，均屬於鋰離子電池。而鋰金屬電池則被認為是下一代動力鋰電池，性能遠超於傳統的鋰離子電池。一旦上車應用，便能解決新能源汽車的里程焦慮。而SES是全球最早瞄准鋰金屬電池的科技企業之一，也是全球唯一和車企簽訂A樣品合作開發協議的鋰金屬電池企業。目前SES與通用、現代和本田等三家車企簽訂了相關合作協議。

為了應對未來電池行業的「鎳荒」，去年7月中旬，SES宣布與綜合性礦業艾芬豪資本收購公司達成最終的合併協議。

SES與其合併後，能夠獲得近5億美元的現金來支持產品後續研發和商業化外，也能在鎳礦上有更長遠的戰略合作。

同時，SES宣布在上海嘉定建設總面積達3萬平方米的超級工廠，計畫於2023年竣工，建成後將是全球產能最大的鋰金屬電池工廠。

值得注意的是，鴻海旗下富士康也在股東名單之列。近年宣布進軍電動車市場的鴻海，這次投資SES或可視為對電動車進行超前布署。

鴻海去年7月曾表示，鴻海將和SES在次世代電池合作，共同開發高能量密度之車用電池，鴻海將有機會與一線車廠同步推出長里程數的電動車。

鴻海 投資 電動車

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