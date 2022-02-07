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中國景氣回暖 大宗商品供需聯動上升

記者戴瑞芬／綜合報導

中國物流與採購聯合會5日發布，1月中國大宗商品指數（CBMI）為101.9，較上月上升1.0個百分點，指數連二升至近九個月以來最高。分析指出，近期中國大宗商品市場出現回暖跡象，供需雙側聯動上升，顯示企業生產經營環境改善。

值得關注的是，1月中國大宗商品指數各分項指數中，供應指數、銷售指數和庫存指數均呈現上升態勢。大宗商品供應指數升至103.3，為2021年3月份以來最高，顯示生產企業趕工生產，且對節後開工、復工預期樂觀，商品產量居高不下，整體供應量持續增加。

各主要商品中，鋼鐵供應量止跌回升1.3%，時隔六個月後再現增長勢頭；鐵礦石、成品油、有色金屬、化工和汽車供應量較上月分別增長3.7%、3.2%、4.8%、4.2%和6.3%%，增速較上月分別加快1.6、0.6、2.3、1.4和2.1個百分點；煤炭供應量較上月增加3.1%，增速較上月減緩2.7個百分點。

銷售指數繼續回升至101.0，顯示節前補庫需求增加，不過值得注意的是，市場需求基本以補庫為主，終端需求仍顯低迷。由於銷售端的回暖力度仍明顯弱於供應端。

指數 復工 汽車

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