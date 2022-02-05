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中房產市場低溫築底 1月百強房企業績年減4成

記者黃雅慧／即時報導
中國房市因調控政策而降溫。（中新社）
中國房市因調控政策而降溫。（中新社）

儘管去年12月，有跡象顯示房地產市場正在築底，今年可望慢慢回穩。不過據克而瑞數據顯示，中國1月TOP100房企實現銷售操盤金額人民幣5,256億元（約826.2億美元），單月業績規模年減近40%，較2021年月均水平降低43%。顯示房地產市場仍在低溫運行。

此外，另一家房產調研機構「中指研究院」數據顯示，2022年1月，銷售額超人民幣百億房企僅15家，較去年同期減少14家；超過人民幣50億房企僅22家，較去年同期減少31家；而超過人民幣30億至50億房企下降最快，只有20家，銷售額增長率均值為-33.8%。

克而瑞數據顯示，今年1月，中國29個重點監測城市商品住宅供應面積分別較去年同期下降43%、較上月下降58%，成交面積較上月下降37%，較去年同期相比跌幅擴至46%。

其中，一二線城市只有上海、成都商品住宅成交保持在高位，其餘城市成交全面走弱。在一線城市中，北京、廣州商品住宅成交低迷，較去年同期跌幅近半，深圳年度跌幅更是高達60%。

而廣州樓市經過2021年全年調控，去年底略有回溫，對此，有專家認為，廣州樓市目前正處於修復階段，也可以說是尋找底部的階段，但慣性的下行趨勢還有可能蔓延到今年第一季。

此外，也有業內人士指出，整體而言，市場下行壓力加劇，購房者觀望情緒較濃，是造成不少城市成交下滑的主要原因。預計2月受春節假期影響供應縮量，成交或將持續下行。

房地產 北京 低溫

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