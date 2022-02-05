中企錢荒 港資逢低乘機搶地

中國第3季起有多城土地頻現流拍，港資開發商加入拿地行列。( 中新社 )

去年由於「三條紅線」、樓市下行與流動性緊張等多重因素，導致許多中國民營房企投資 緊縮，甚至暫停拿地，因此第3季起有多城土地頻現流拍。在民企「錢荒」時刻，有一批人反而逆勢加碼拿地，除了央企、國企外，近期港資開發商也加入了拿地行列。

綜觀過往歷史，港資房企在中國投資節奏與中國民企常呈現「一進一退」的模式。當房地產市場狂奔時，港資房企不參與拿地，但是當土地流拍、地價下行時，這些港資便會乘勢反周期操作。

第一財經報導，恆隆集團副董事長陳文博去年都在中國看項目，日前他在恆隆地產線上業績會表示，「如果一個城市平時賣很多地，現在賣地收入少了，會不會讓我們有機會用一個比較好的價錢買土地？」他認為中國有些房企財務困難，但反成恆隆買地的好機會。

此外，香港 「四大家族」之一、鄭氏旗下的「新世界集團」在2021年年初選擇把新世界中國地產有限公司總部落戶在廣州，釋放將重倉中國項目的信號。

去年9月該集團宣布投資人民幣70億元（約11億美元）拿下廣州市增城區荔城街夏街村舊村全面改造項目；去年12月，再度宣布在大灣區 拿下三宗城市更新項目。

另一家港資「嘉里建設有限公司」於4日發布公告稱，成功購入上海市黃浦區一宗土地作綜合發展之用，代價人民幣133.29億元（約21億美元）。

而過去幾年多站賣方的港資房企「瑞安」，在去年12月與武漢城建集團聯手，以人民幣165.26億元（約26.1億美元）底價拿下武昌區的綜合房產項目用地。

一名在港資房企任職多年的投資人表示，港資企業和老闆多經歷過金融危機，因此投資上偏向謹慎和保守，槓桿率常年處於低位。此外，因為打滾多年，有較豐富的「反周期」操作經驗。在中國布局上，普遍選擇一二線城市、長三角和大灣區，對不熟悉的三四線市場較畏懼。這點在大環境危機降臨時，反成了明智之舉。