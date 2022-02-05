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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

中國上市公司城市榜 北京426家第一、總市值3.1兆美元

記者黃雅慧／綜合報導
肩負承接北京轉移非首都功能重任的河北雄安新區，目前到處都在大興土木。圖為雄安新區容西片區空拍圖。（新華社）
肩負承接北京轉移非首都功能重任的河北雄安新區，目前到處都在大興土木。圖為雄安新區容西片區空拍圖。（新華社）

「財聯社」、「科創板日報」等單位4日發布「2021中國上市公司城市榜」，北京、上海、深圳、杭州、蘇州、廣州、寧波、南京、無錫、成都位列A股上市公司城市榜TOP10。榜單顯示，北京上市公司家數426家、上市公司總市值人民幣20兆元（約3.1兆美元）位列第一，顯示北京作為首都的能量不減。

上市公司肩負著一座城市的勞動就業、產業升級與創新發展等使命，另一方面，上市公司的群聚效應也影響城市可持續性的發展，成為外部投資的參考條件。換言之，上市公司的發展質量反應所在城市的產業基礎與營商環境。

據星礦數據顯示，截至2021年12月31日，A股上市公司共有4608家，總市值達人民幣98.81兆元（約15.6兆美元），其中，創業板1090家，市值為人民幣14.06兆元（約2.2兆美元）；科創板為377家，市值為人民幣6.26兆元（約9900萬美元）。

從榜單來看，京深滬等一線城市仍位居前列。北京A股上市公司總數426家，排名全國第一，上海388家緊隨其後，深圳372家位居第三。

值得注意的是，長三角地區除上海之外，杭州、蘇州、寧波、南京、無錫也位列前十，上市公司數量皆超過100家，使得前十中的長三角城市佔到了六席，此外廣州以131家排在第六，成都以102家排在第十。

而在市值部分，北京上市公司總市值規模為近人民幣20兆元（約3.1兆美元）遙遙領先位居第一，第二名為深圳人民幣9.8兆元（約1.5兆美元），上海位居第三為8.2兆元（約1.2兆美元）。其中，擁有「貴州茅台」的遵義市是唯一上前十名榜單的非一二線城市。其餘城市中，杭州的上市公司市值超過了人民幣3兆元（約4744萬美元），廣州也超過了人民幣2兆元（約3162萬美元），剩下的蘇州、南京、寧波、無錫的上市公司總市值也都超過人民幣1兆（約1581萬美元）。

此外，受到創業環境與產業發展影響，創投機構多匯集於北上廣深，且個區域有不同產業特色。北京囊括了電子資訊產業、汽車產業、設備製造業、生物醫藥產業、新能源產業等重點產業；上海則有人工智能、工業互聯網、集成電路、機器人、生物醫藥、節能環保、軟體與資訊服務等；深圳則聚焦高新技術產業，金融業，物流業，文化產業等。

北京 人工智能 就業

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