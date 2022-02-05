油價創8年新高 台塑化營運喊衝

油價走揚將有利於台塑化第1季營運續衝。(本報資料照片)

國際油價 包括美國西德州 原油及布蘭特原油雙雙衝上每桶90美元大關，創2014年以來首見，法人看好，油價走揚將有利於台塑化第1季營運續衝，隨著庫存漲價收益增溫，預料台塑化首季每股稅後純益有機會向1元叩關。

受到暴風雪侵襲美國中部及東北部，使得石油供給可能受阻，西德州原油三月到期期貨價格來到每桶90.23美元，漲幅超過2%。上次西德州原油油價漲破90美元是在2014年10月。另外布蘭特原油也上漲1.7%，來到每桶91美元，布蘭特原油先前在1月26日已先行突破每桶90美元大關。

儘管稍早OPEC +在周三依然決定每天增產40萬桶的計畫，但仍無法有效壓抑油價走勢，加上國際地緣政治也持續緊張，讓國際油市在終端需求已回穩後，供給尚且未能跟上，也讓油價持續走高，自2020年四月呈現跌深反彈走勢至今。

先前法人預期，台塑化今年第1季營運可望較去年第4季續揚，其中每股稅後純益預估將從0.79元回升到0.91元左右。不過現在隨著國際油價持續走高，也讓台塑化的庫存原油有機會擴大漲價收益，因此預料單季每股稅後純益可望朝1元叩關。由於台塑化的原油從下單到實際運到港口，大約需要二個月時間，如果在這段期間之內，國際油價走升，等於就是有庫存的漲價利得。

對於近期的國際油價持續創高，台塑化董事長陳寶郎日前指出，影響油價的關鍵還是供需，但目前並沒有太大的變化，主要還是市場擔心國際地緣政治緊繃及短期的天候因素影響可能影響供給。

陳寶郎表示，國際地緣政治是影響油價的主要變數之一，從之前的利比亞及奈及利亞，以及美國跟伊朗 的核武協定遲遲未有進展也影響了伊朗原油出口，另外葉門與阿拉伯國家的衝突，當然最大的變數還是俄羅斯及烏克蘭之間的緊張局勢，更讓全球擔心。

不過陳寶郎也強調，油價上漲對公司的意義不大，那只是庫存的帳面價格變動，對公司最重要的還是煉油利差，根據歷史經驗，第1季的煉油利差都會比第4季好，第2季則會比第1季差，到第3季是全年最好的，第4季又會再回落。

日前台塑化也預估，今年一月煉油廠平均日煉量45.8萬桶，而三月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量41.4萬桶/日，產能利用率約77%。據了解，台塑化一月汽油每桶煉油利差約12美元、柴油約14美元，航空燃油約10美元。