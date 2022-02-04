台灣科技上市公司 再掀赴中國掛牌潮

去年以來，台灣上市櫃公司再度掀起一波赴中國掛牌熱潮，領域遍及IC設計、封測、新材料等，各公司掛牌目的，有的為了接單，有的則希望爭取當地優秀人才。

凱博會計師事務所上市項目總監梁祥賢指出，陸股擁有較高本益比，是不少公司會選擇申請掛牌的原因，此外這些公司在當地經營也很久了，就地上市不僅有助於業務的拓展，還可以幫台灣母公司開枝散葉，也對股東及投資 人有交代。

統計近年準備在中國上市公司，仍以科技居多，尤其去年剛過會的唯捷創芯，背後母公司則是聯發科。

除了唯捷創芯，剛過會還未掛牌，還有合富KY旗下的合富醫療。

過會是指已經通過交易所和證監會的審查核對合符有關法律法規，可以發行股票上市。

已經在審計階段的，有鴻海旗下的面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺的子公司天德鈺；力積電旗下晶合集成；無塵室及機電系統整合工程服務廠聖暉子公司聖暉系統集成；專業EMI材料廠鼎炫-KY子公司隆揚電子；信音旗下的信音電子等。

聖暉去年在公告中表示，未來中國聖暉IPO後，將進一步擴大集團整體營運規模發展，有助於企業能見度以拓展中國業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，提高市場知名度及提升公司競爭力，此外在中國十四五規劃，發展第三代半導體產業下，在中國已有氮化鎵客戶的專案實績，若順利完成上市，未來發展可期。

已公告要在中國掛牌上市的，還有巨大旗下鋁合金等新材料的鼎鎂新材料；晶圓測試廠京元電旗下京隆科技；材料KY旗下中峰化學；南寶旗下南寶高盛 ；信邦旗下信邦同安；鮮活KY旗下鮮活果汁；百和KY旗下百和興業；偏光片廠誠美光旗下恒美光電；敦南旗下昂寶科技。

信邦表示，信邦同安透過在中國IPO，可快速拓展在中國相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提升集團全球競爭力與品牌形象。

巨大指出，上市將可讓鼎鎂科技進一步提升產能規模，增加研發技術能量，提高行業競爭門檻，逐步向汽車 、高鐵、航空等領域進軍，轉型升級、擴大生產和業務規模，並吸引優秀人才，有助拓展集團業務。

港股上市的台資汽車零組件大廠敏實集團，若成功在上交所科創板掛牌，將成為首家以相同公司名稱和業務在「A＋H」股上市的台資企業。

中國全國台企聯會長李政宏的冠龍股份，去年12月17日深交所創業板IPO成功過會，距離上市更進一步。