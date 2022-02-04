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中國個人存取現金 人民幣5萬以上需登記來源或用途

記者林則宏／綜合報導
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，就必須登記資金來源或用途。（本報資料照片）
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，就必須登記資金來源或用途。（本報資料照片）

中國將進一步強化資金管控。根據最新規定，為進一步完善反洗錢監管制度，提升洗錢和恐怖融資風險防範能力，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元（約7895美元）以上，就必須登記資金來源或用途。

中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會日前聯袂發布「金融機構客戶盡職調查和客戶身分資料及交易記錄保存管理辦法」（以下簡稱「辦法」），自2022年3月1日起施行。

「辦法」第10條明定：商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身分，了解並登記資金的來源或者用途。

中國金融監理機構稱，制定這項「辦法」主要意義有三：

一、有利於順應金融行業發展，提升中國洗錢和恐怖融資風險防範能力。

近年來，隨著金融產品和業務模式發生變化，金融行業反洗錢工作出現一些新挑戰，為提升中國洗錢和恐怖融資風險防範能力，需要通過制定「辦法」進一步完善反洗錢監管制度，加強反洗錢監管。

二、有利於踐行「風險為本」反洗錢理念，提升金融機構反洗錢工作水平。

當前，金融機構客戶盡職調查工作未充分體現「風險為本」理念，需要進一步強調基於風險的客戶盡職調查措施，在防範利用金融體系從事洗錢等犯罪活動的基礎上，提升金融服務效率。

三、有利於接軌反洗錢國際標準。

反洗錢國際評估認為中國需要進一步明確對金融機構客戶盡職調查和客戶身分資料及交易記錄保存的相關要求，不斷完善反洗錢監管制度。

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