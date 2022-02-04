台積電7奈米家族製程 爆單

受惠於網通市場復甦與客戶儲備下世代WiFi升級需求大增，業界傳出，台積電 主力製程7奈米家族製程爆單，尤其6奈米製程需求總量增速，持續超越5奈米與公司預期的成長幅度。法人看好，今年上半年台積電7奈米家族製程營收 與獲利貢獻將持續居冠，挹注營運動能十足。

台積電7奈米家族包含7奈米與6奈米製程，惟公司一向不評論單一客戶與訂單相關訊息。業界傳出，網通市場先前受制於半導體供應鏈不順，相關晶片 大缺貨，在歷經近一年的各種調整之後，近期加速復甦；同時，網通相關WiFi 6/6E乃至於下世代WiFi 7發展正從成熟製程轉進更先進製程，在該先進製程量產規模領先的台積電受益大。

據了解，博通、聯發科等網通晶片指標廠今年都規劃先推出WiFi 7相關樣品，英特爾也積極布局相關網通產品線，相關大廠多數採用台積電6奈米製程，目標2023年逐步推出產品，搶攻2024年後相關標準制定後帶來的龐大商機，推升台積電7奈米家族產能塞爆。

網通業界普遍預期日後應用更大的突破在WiFi 7，該產品向下相容WiFi 6E與WiFi 6，更能擴大通訊生態系統，備受市場期待，相關產品外傳設計多採用7奈米家族，時間表也較先前加速，相關網通晶片大廠去年底更陸續向晶圓代工廠簽三年期以上長約。

台積電去年7奈米營收占比31%，雖然5奈米量產後快速成長，但因7奈米家族製程仍穩居銷售最大宗，特別是隸屬7奈米家族的6奈米技術在2020年量產後加速成長。