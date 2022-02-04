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負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

A股房企去年虧大了 31家業績預告 賠錢比重達6成5

記者黃雅慧／綜合報導

房企成為A股上市公司預虧重災區。第一財經統計，31家A股上市房地產公司披露2021年業績預告，有20家房企預告虧損，占六成五，僅有三成房企預告盈利。

其中，華夏幸福全年預虧近人民幣400億元（約63.1億美元）數額最大。虧損原因多與債務違約罰息、項目銷售乏力、去年結算減少以及計提減值準備等有關。

歷經融資監管「三條紅線」、債券集中兌付的償債高峰、各地調控嚴打投機炒房，好不容易等到今年初房貸利率下調，支持房企合理房貸需求，然而房企年關難過。趕在春節前最後交易日，多家房地產板塊上市公司密集發布財報。

其中華夏幸福預虧數額最大，達到人民幣331億元至391億元（約52.2億美元至61.7億美元）；去年年中出現公開債務違約的四川「一哥」藍光發展，全年預計虧損人民幣120.37億元（約19億美元）。

2,000億量級規模房企「陽光城集團」預虧人民幣45億元至58億元（約7.1億美元至9.1億美元），2020年同期，陽光城盈利人民幣52.8億元（約8.3億美元），因此2021年預計年減185%至210%。

此外，預告盈利的房企，多數淨利潤也大幅下滑。順發恆業預計盈利人民幣4922萬元至8209萬元（約777.1萬美元至1296.2萬美元），年減57%至74%；華僑城A預計盈利人民幣31.9億元至41.3億元（約5億美元至6.5億美元），年減67%至75%；三湘印象預告盈利人民幣1.3億元（約2052萬美元），年減57%。

而較早公開債務暴雷的泰禾集團，反而實現扭虧為盈。據其業績預告，2021年歸屬股東淨利潤預計達人民幣1.01億元至1.31億元（約1594萬美元至2068萬美元），去年同期淨虧損人民幣49.99億元（約7.8億美元）。

為何出現鉅額的虧損？第一財經報導，總體來看，債務違約罰息、房地產項目銷售乏力等是致命原因，此外，2021年度結算減少以及計提減值準備等因素也成了壓垮房企房企資金鏈瀕臨崩潰的稻草。

比如華夏幸福表示其最大的虧損是受到人民幣1078億（約170.2億美元）違約債務拖累而產生的「計提借款利息及罰息人民幣近200億元（約31.5億美元）」。

另一知名房企陽光城則解釋稱，主因在於銷售受挫、樓盤降價以及未來銷售不容樂觀而計提存貨跌價準備。此外，房地產業務結算規模下降，也是因素之一。該公司2021年度竣備項目數量減少，導致營業利潤跟著縮水。

而房企的鉅額虧損引起上交所的關注。上交所要求華夏幸福說明相關業務收入下滑的原因，並進行必要的風險提示；同時，也要求藍光發展補充披露房地產業務收入下滑的具體原因及合理性。

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