中國製造業官方版及民間版 景氣擴張都放緩

受嚴峻的經濟環境和疫情影響，中國1月製造業PMI較上個月下滑。（中新社）

受嚴峻的經濟環境和疫情 影響，中國2022年1月經濟開局不振，日前公布的官方版、民間版製造業採購經理指數 （PMI）雙雙較上月下滑，前者官方製造業PMI為50.1，逼近50榮枯線，後者財新製造業PMI僅49.1，創下23個月來新低。

中國國家統計局公布數據顯示，1月中國製造業PMI為50.1、非製造業PMI為51.1，雖均保持在擴張區間，但分別較上月減少0.2及1.6，顯示景氣擴張放緩。

另同日由財新發布，主要調查中國中小型企業的「民間版」PMI數據顯示，1月中國財新製造業PMI為49.1，低於50的榮枯線，並較上月下滑1.8，為2020年3月以來新低。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河坦言，1月面對複雜嚴峻的經濟環境和疫情散發等多重考驗，國家經濟總體延續恢復發展態勢，但景氣水準有所下降。

他進一步解讀，部分製造行業在1月進入傳統生產淡季，加上近期市場需求放緩，導致製造業擴張力度有所減弱。其中，新訂單指數為49.3，月減0.4，尤其紡織、化學纖維及橡膠、專用設備等行業新訂單指數低於46，連續位於收縮區間。

不過，隨近期中國多地的散發本土疫情有趨緩跡象，中國國家統計局也表示，1月製造業企業預期有所改善，生產經營活動預期指數為57.5，高於上月3.2，特別是通用設備、汽車、電器機械器材等行業預期指數高於60，對市場發展前景較為樂觀。

另就財新製造業PMI大幅下滑，財新智庫高級經濟學家王喆指出，這是該數值自2020年3月以來，第四次位於榮枯線以下，也是近23個月當中的最低值，建議2022年政策定位仍需以維穩為主，優化結構、強化就業 優先導向、加強支持小微企業、降低企業融資成本，並及時回應市場關切，和增強政策的可預期性。