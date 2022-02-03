展現加入決心 中國將在部分自貿區試行CPTPP部分規則

中國將在部分自貿試驗區先行先試CPTPP部分規則。圖為上海自貿區一處入口。中新社

兩岸去年9月先後宣布將申請加入CPTPP。據新華社3日報導，中國海關今年將在部分自貿試驗區先行先試「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）部分規則。中國此舉無疑展現出加入CPTPP的決心。

中國去年9月16日宣布，已正式提出申請加入CPTPP。台灣隨後在去年9月22日宣布正式申請加入CPTPP，距離中國宣布申請加入該協定不到一周。不少分析認為，若中國比台灣早一步入會，將增加台灣入會的難度。

新華社報導，中國海關總署署長倪岳峰在近期召開的2022年全國海關工作會議上說，將積極促進對外開放平台建設，推進自貿試驗區海關監管制度集成創新和複製推廣，在部分自貿試驗區先行先試CPTPP部分規則。

報導稱，中國在擴大高水平對外開放上步伐堅定，積極參與並推動的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ）已於今年1月1日生效。中國還正式申請加入CPTPP以及數字經濟夥伴關係協定（DEPA）等，以實際行動踐行真正的多邊主義。

廣州南沙自貿片區上個月17日率先發布「南沙自貿片區對標RCEP CPTPP進一步深化改革擴大開放試點措施」，號稱是中國第一個對標RCEP、CPTPP雙協定的自貿區集成性創新政策。

民革海南省委會上個月在海南省政協會議也提案，建議海南應全面對標CPTPP規則做好高水平開放壓力測試。提案稱，中國現行經濟體制與CPTPP規則有一定差距。建議海南全面對標CPTPP規則，以更高的標準做好海南自貿港的頂層設計，同時結合CPTPP貿易高標準規則，進一步縮減海南跨境服務貿易負面清單。