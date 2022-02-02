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日經：中國擬與英特爾等半導體巨擘共推晶片製造平台

編譯簡國帆／綜合外電
日經報導，中國計劃設立一個特殊機構，促成國內業者與英特爾等海外半導體巨擘的合作，以扶植軟體、原料及製造設備的發展重鎮。路透
日經報導，中國計劃設立一個特殊機構，促成國內業者與英特爾等海外半導體巨擘的合作，以扶植軟體、原料及製造設備的發展重鎮。路透

知情人士透露，中國計劃設立一個特殊機構，促成國內業者與英特爾等海外半導體巨擘的合作，以扶植軟體、原料及製造設備的發展重鎮。此時正值北京力求建立不受美國制裁影響的國內晶片供應鏈，但外國政府可能對北京的這項計畫趕到憂心，憂懼敏感技術會被轉移給中國。

日經新聞報導，中國將在今年上半年成立「跨國半導體工作委員會」，由管理國內外投資與貿易事務的商務部、以及工業和信息化部共同監督，擁有半導體專業的清華大學的一座實驗室將居間協調。

知情人士說，「跨國半導體工作委員會」的角色為強化中國國內外半導體產業的合作。中國國家主席習近平已設定目標，要建立獨立的中國晶片供應鏈，這個委員會的任務似乎包括從美國、日本及歐洲取得先進半導體技術，以幫助推動這個目標。

「跨國半導體工作委員會」將鼓勵中國國內外企業的研究機構協同合作，並將邀請外國企業與當地政府合作設立晶片的開發或製造基地，同時提供資金，甚至可能提供財務支持，給尋求收購海外半導體相關企業的中國業者。

日經新聞取得的文件顯示，中國當局瞄準的海外企業包括英特爾、超微、英飛淩，以及成員包含艾司摩爾的荷蘭產業團體。知情人士說，一些企業都已表達有意參與。英特爾和荷蘭產業團體則不願置評。

中國的半導體需求約占全球的25%，一家外企中國部門的一位主管說，對許多半導體公司來說，中國是銷售最高的成長市場之一，因此無法無視中國政府的期望。

中國的重點企業也預料將加入，候選企業包括中芯國際、中微半導體以及小米，晶片相關的投資基金也將加入。除了清華大學，北京大學、中國科學院以及工業和信息化部旗下的其他研究機構也都將參與。中國的目標是藉由強化產官學合作，培育人力資源與技術發展。

日經指出，北京政府支持的基金正計劃投資中芯國際的新設施，並投入資金於材料和製造設備，以強化供應鏈，但因為中國缺乏技術，這項為跨國合作而成立的新平台可能扮演關鍵角色。

北京 晶片 投資

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