我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匹茲堡斷橋算「年輕」 早發現狀況差 凸顯基建危機

不畏美方制裁 華為品牌價值不降反升

記者黃雅慧／即時報導
據《全球品牌價值 500 強》報告，在全球十大最具價值的品牌中，華為儘管受到美方科技制裁，但排名較2021年上升六名，位居第九。 路透
據《全球品牌價值 500 強》報告，在全球十大最具價值的品牌中，華為儘管受到美方科技制裁，但排名較2021年上升六名，位居第九。 路透

據中媒「IT之家」28日消息，英國品牌價值諮詢公司「Brand Finance」近期發布《全球品牌價值 500 強》報告，在全球十大最具價值的品牌中，中國企業「中國工商銀行」與「華為」分別排名第八、九名。值得注意的是，華為儘管受到美方科技制裁，但排名較2021年上升六名。

根據發布相關報告的網站「Brandirectory.com」訊息，Brand Finance每年會評估超過5000個全球品牌的實力和價值。除評選全球最強品牌外，Brand Finance還通過評估營銷投資、利益相關者權益和業務績效等指標確定品牌的相對實力。

而華為2021年的品牌估值為553.96億美元，位居第15名，2022年的品牌估值為712.33億美元，位居第9名，排名上升六名。

此外，移動通信領域的測評網站「Gsmarena」27日也關注到華為的排名，稱「華為的表現肯定比美國禁令開始實施時好很多」。該網站還分析，華為的智慧型手機業務受到美國制裁的重創，但該公司做出了積極反應，大力增加對中國境內科技公司和研發的投資，並將重點轉向雲服務。

據《全球品牌價值 500 強》報告顯示，美國蘋果公司品牌價值上漲 35%，以3,551億美元居於榜首，創該評級歷史新高，蟬聯全球最具價值品牌稱號。第二和第三名分別為亞馬遜（3,503億美元）和谷歌（2,634億美元）。微軟以1,842億美元位列第四。排在第五位的是沃爾瑪，價值為1,119億美元。另外三星第六，facebook 排名第七，中國工商銀行排名第八，華為公司排名第九，美國運營 Verizon 排名第十。

英國品牌價值諮詢公司「Brand Finance」近期發布《全球品牌價值 500...
英國品牌價值諮詢公司「Brand Finance」近期發布《全球品牌價值 500 強》報告，華為排名較去年上升六名。圖取自Brandirectory.com網站。

華為 投資 智慧型手機

上一則

卸任小米電子產品董座 雷軍：正常調整 別誤解

下一則

蘋果救了整個美股 下周若要止跌尚需更多財報救星

延伸閱讀

蘋果擠下華為 iPhone登上中國智慧型手機銷售冠軍

蘋果擠下華為 iPhone登上中國智慧型手機銷售冠軍
華為抗美變招 搶進私募基金布局半導體 加速國產化

華為抗美變招 搶進私募基金布局半導體 加速國產化
華為走到私募這一步 與生存息息相關

華為走到私募這一步 與生存息息相關
華為正式進軍私募 投資半導體加速布局國產化

華為正式進軍私募 投資半導體加速布局國產化

熱門新聞

「股神」巴菲特。 美聯社

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

2022-01-27 07:25
傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運