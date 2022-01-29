不畏美方制裁 華為品牌價值不降反升

據《全球品牌價值 500 強》報告，在全球十大最具價值的品牌中，華為儘管受到美方科技制裁，但排名較2021年上升六名，位居第九。 路透

據中媒「IT之家」28日消息，英國品牌價值諮詢公司「Brand Finance」近期發布《全球品牌價值 500 強》報告，在全球十大最具價值的品牌中，中國企業「中國工商銀行」與「華為 」分別排名第八、九名。值得注意的是，華為儘管受到美方科技制裁，但排名較2021年上升六名。

根據發布相關報告的網站「Brandirectory.com」訊息，Brand Finance每年會評估超過5000個全球品牌的實力和價值。除評選全球最強品牌外，Brand Finance還通過評估營銷投資 、利益相關者權益和業務績效等指標確定品牌的相對實力。

而華為2021年的品牌估值為553.96億美元，位居第15名，2022年的品牌估值為712.33億美元，位居第9名，排名上升六名。

此外，移動通信領域的測評網站「Gsmarena」27日也關注到華為的排名，稱「華為的表現肯定比美國禁令開始實施時好很多」。該網站還分析，華為的智慧型手機 業務受到美國制裁的重創，但該公司做出了積極反應，大力增加對中國境內科技公司和研發的投資，並將重點轉向雲服務。

據《全球品牌價值 500 強》報告顯示，美國蘋果公司品牌價值上漲 35%，以3,551億美元居於榜首，創該評級歷史新高，蟬聯全球最具價值品牌稱號。第二和第三名分別為亞馬遜（3,503億美元）和谷歌（2,634億美元）。微軟以1,842億美元位列第四。排在第五位的是沃爾瑪，價值為1,119億美元。另外三星第六，facebook 排名第七，中國工商銀行排名第八，華為公司排名第九，美國運營 Verizon 排名第十。