中國「兩桶油」一天賺逾4億人民幣

中國石油、中石化上半年業績提前報喜，比起去年已經大幅轉虧為盈。（本報系資料照）

中國「兩桶油」中國石化、中國石油 發布去年業績預告，淨利潤 至少超過人民幣1569億元（約247.5億美元），平均日賺超人民幣4.3億元（約6783萬美元），年增兩倍，淨利相當於11個寧德時代。

界面新聞報導，中國石化1月27日公告指出，預計2021年淨利潤年增人民幣340億到400億元（約53.6億到271.3億美元），增幅約103%到122%，創近十年同期最好水準。2020年中國石化淨利潤為人民幣329.24億元（約51.9億美元）。按此計算，2021年中國石化淨利潤在人民幣669.24億到729.24億元（約105.5億到494.7億美元）。

另一大石油巨頭中國石油1月12日公告，預計2021年淨利潤年增人民幣710到750億元（約112億到118.3億美元），增幅達374%到395%，創七年來最好水準。2020年，中國石油營收 人民幣1.93兆元（約3044億美元），淨利潤為人民幣190.1億元（約29.9億美元）。由此計算，中國石油2021年淨利潤約為人民幣900億到940億元（約141.9億到148.2億美元）。

去年境內上游大力實施七年行動計畫，中國石化生產原油3515萬噸，穩中有升；生產天然氣339億立方公尺，年增12%；全年加工原油2.55億噸，年增8%；生產乙烯1338萬噸，年增10.9%。

同期，中國石化境內成品油經營量1.7億噸，年增2%；零售量1.1億噸，年增0.98%；燃料油市場佔有率繼續位居境內第一；化工銷售經營總量8160萬噸、超出計畫約6%。

去年中國石化加快了世界級煉化基地的建設，隨著鎮海煉化一期、古雷煉化一期等的建成，該公司乙烯權益產能已升至全球第三位。

2021年8月17日，福建漳州古雷煉化一體化項目投產，這是海峽兩岸最大石化產業合作項目。中國石化預計，該項目年產值達人民幣260億元（約41億美元），主要生產高階材料產品，可拉動當地超人民幣千億元下游產業。