A股封關收黑 牛年慘跌 分析師：春季行情可期

A股農曆年封關，雖企業基金回購自救，仍慘綠。（取材自新華網）

A股農曆牛年最後一個交易日，儘管企業和基金回購（買庫藏股）自救，但上證指數 收3361.44點，跌0.97%；滬指牛年總計下跌8.03%。儘管A股牛年表現不佳，分析師認為，A股春季行情仍可期待。

滬指28日跌0.97%，收3361.44點；深成指跌0.53%，收13328.06點，創業板指漲0.07%，收2908.94點。

牛年以來，滬指累計下跌8.03%，深成指下跌16.5%，累計下跌14.79%。（2021年2月19日至2022年1月28日區間漲幅）。

上海證券 報、澎湃新聞報導，2022年以來，已有超過70家公司拋出買庫藏股計畫。從回購金額來看，長春高新、正泰電器、中環股份、京東方A等上市公司回購金額居前，均超過人民幣億元。開年至今，A股超過900檔基金跌幅超10%，基金淨值下跌最多達20%，因此匯添富、易方達、廣發、南方、嘉實、富國六大基金巨頭27日集體發布公告自購旗下偏股型基金。

中國證券報報導，中信建投證券首席策略官陳果表示，隨著美國聯準會 議息會議日前召開，確立貨幣緊縮趨勢，市場避險情緒集中釋放。歷史上元旦後到春節前，A股出現較5%左右甚至更大幅度的調整後，從基本面和市場面因素看，預期A股很大機率在節後迎來一定程度反彈。

陳果認為，目前政策仍然留有充足空間，未來一個階段內部環境呈現邊際改善的趨勢。歷史來看，因為非基本面因素被動減倉形成的急跌，都不是賣點而是買點，因此預期A股很大機率在節後迎來一定程度的反彈。

第一財經日報報導，國盛證券認為，當前市場情緒過於激進，風險經過釋放後，有助於尋找「市場底」，市場情緒終將回歸理性，因此急跌可考慮回補倉位。

配置上，國盛證券表示，可關注不斷做強做優做大的「數位經濟」類股、回撤較大的家電類股。