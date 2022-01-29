中國組建全國電力交易中心，統一電力交易的平台運營管理和跨省跨區市場機制。(（示意圖／中新社）

中國歷經去年限電、電價上漲等用電危機，將整合全中國各地逾30家電力交易中心，組建全國電力交易中心，統一電力交易的平台運營管理和跨省跨區市場機制。同時，開展綠色電力交易，並鼓勵分布式太陽能、分散式風電等主體與周邊用戶直接交易。

中國國家發改委、國家能源局28日發布「關於加快建設全國統一電力市場體系的指導意見」，明確總體目標，一是到2025年，全國統一電力市場體系初步建成，國家市場與省（區、市）/區域市場協同運行，電力中長期、現貨、輔助服務市場一體化設計、聯合運營，跨省跨區資源市場化配置和綠色電力交易規模顯著提高，初步形成新能源、儲能等發展的市場交易和價格機制。

到2030年，全國統一電力市場體系基本建成，適應新型電力系統要求，新能源全面參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國範圍內得到進一步優化配置。

在具體措施上，則是要加快建設國家電力市場。充分發揮北京 、廣州電力交易中心作用，完善電力交易平台運營管理和跨省跨區市場交易機制。

與此同時，「意見」也明確，提升電力市場對高比例新能源的適應性。建立與新能源特性相適應的中長期電力交易機制，引導新能源簽訂長期限的中長期合約。鼓勵新能源報量報價參與現貨市場，對報價未中標電量不納入棄風棄光電量考核。

另外，「意見」提到探索開展綠色電力交易。通過創新體制機制，開展綠色電力交易試點，以市場化方式發現綠色電力的環境價值；鼓勵分布式太陽能、分散式風電等主體與周邊用戶直接交易。